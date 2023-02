Marimar consagró a Thalía como actriz y también dejó varios personajes inolvidables. Entre ellos se encontraba Alfonso Iturralde, quien se encargaba de dar vida al malvado Renato Santibáñez, quien junto a su esposa en la ficción, Angélica Narvaéz (Chantel Andere), se quedó en la memoria de los televidentes de esa época.

Alfonso Iturralde supo ser uno de los mejores villanos de aquellos años. Su carrera comenzó en los 80 cuando participó en exitosas telenovelas. Entre ellas se encuentran El hogar que yo robé, La pasión de Isabela y Tiempo de amar. Ya en la década del 90 no solo trabajó con Thalía sino que formó parte de Entre la vida y la muerte y Culpa.

Ya en el año 2000 siguió siendo convocado para otros melodramas. A esas alturas ya gozaba de los beneficios de contar con una carrera y una amplia trayectoria en lo mundo de las telenovelas. Las propuestas laborales no le faltaban y llegó a participar en producciones como La fuerza del destino y La tempestad.

Alfonso Iturralde tiene 76 años. Nacido el 10 octubre de 1946 lleva una vida mucho más tranquila un poco más alejado de las cámaras. Luego de superar un cáncer de vejiga, decidió hacer varios cambios. Al actor llegaron a extirparle la próstata y su vida cambió por completo. “Claro que ha cambiado mi vida, empezando por la actividad sexual, que ha quedado en el pasado”, sostuvo en una entrevista reciente.

El villano de Marimar también detalló que tras superar la enfermedad cambió sus hábitos. “Hago ejercicio todas las mañanas, mis alimentos son balanceados, medito, leo mucho y duermo a mis horas. Mentiría si te digo que me privo de todo, en ocasiones me fumo un cigarro o me aviento un pastel o un refresco, porque es difícil cortar todo de tajo. Llevo una vida en paz”, reveló.