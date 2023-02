El romance de Juan Osorio, de 65 años, y la actriz Eva Daniela, de 28, sigue siendo muy cuestionada en redes sociales. Cada vez que la pareja comparte fotos, los comentarios en contra aparecen, y esta vez, varios cibernautas coincidieron en que el aspecto “descuidado” del productor hace que se vea aún mayor de lo que es. “¿Es tu hija o tu nieta?”, cuestionan a Osorio.

Hace unos días, Niurka, su expareja, fue entrevistada por Yordi Rosado y dijo que ella sabía que era el amor de la vida de Osorio, además de que él ha sido el hombre que más la ha hecho sufrir. Niurka tuvo una polémica separación con Juan, la cual se dio en medio de versiones de infidelidad. Se dijo que la cubana le había sido infiel con Boby Larios. La vedette admitió que Juan Osorio era un excelente seductor, y que si tiene novias jóvenes y bonitas no es por ser productor.

Osorio publicó una foto junto a su novia Eva Daniela. Ella usa un entallado vestido con tacones, con los que rebasa al productor, quien fue criticado por varios cibernautas por lucir una canosa barba, que aseguran, lo hacen verse más grande. “Qué bonita pareja, son como Barbie y el abuelito de Ken”. “Qué guapa es su hija, señor Osorio”. “Rasurada, man, para que te vean más de acuerdo con la muchacha… Te ves muy fodongo, Juan”, fueron algunos de los comentarios.

Críticas

Los cuestionamientos sobre el verdadero motivo de su unión se repiten en esta y otras fotografías que ambos comparten en Instagram a pesar de la ola de críticas que han recibido desde que se hizo pública la relación en 2021. En una reciente entrevista de Eva Daniela con De primera mano, ella evitó hablar de las veces que Niurka se ha proclamado “el amor de la vida de Juan”, y prefiere pensar en el presente, pues en ese presente, Osorio la elige a ella todos los días. “No estoy enterada de nada de lo que se diga, se pueden decir muchas cosas, con lo que me quedo es con los hechos, con lo que Juan me demuestra, el amor es una decisión, él me elige a mí todos los días”, declaró. Y aunque dice que no habla del pasado de su novio, sí lanzó una frase: “Ese pasado, yo ni siquiera había nacido, yo ni en planes de mis papás estaba”.

Juan Osorio cumplirá 66 años en junio, y ha dicho que se quiere casar con Eva Daniela y que pronto le dará el anillo de compromiso.