Cada edición de Saturday Night Live deja muchas sorpresas para sus televidentes. Esta vez, el protagonista de la noche fue Pedro Pascal, quien brilla cada semana en los capítulos de The last of us, la serie transmitida por HBO Max.

La más reciente emisión del show tuvo como momento más especial una parodia de Mario Kart de Nintendo. “HBO está adaptando otro juego icónico”, fue el epígrafe con el que la cuenta del programa en Twitter acompañó el video.

El fontanero más querido de Nintendo tendrá la voz de Chris Pratt (quien interpreta a Star-Lord en el Universo Cinematográfico de Marvel) en la próxima película Super Mario. Pero en esta oportunidad, quien se llevó los créditos de encarnar al personaje fue el actor chileno, quien tiene un parecido facial con el protagonista de los videojuegos.

En el sketch, en lugar de escoltar a Ellie por todo el país, Mario debe cuidar y llevar a la princesa Peach (Chloe Fineman) por la Senda Arcoíris. Todo esto mientras Bowser (Kenan Thompson) los persigue. Con autopistas, en un contexto apocalíptico y con efectos sonoros retro de Mad Max, la parodia se ha llevado todos los elogios.

Participaron también Yoshi (Bowen Yang) y Toad, y otros enemigos icónicos de la saga, que persiguen a Mario Bros. en el Reino Champiñón. Cabe mencionar que esta versión del videojuego inspirada en The last of us explica que los Goombas son hongos sensibles. A lo largo de casi tres minutos, los corredores viven con adrenalina la misión y se escucha en una parte la abierta declaración de Yoshi y Toad: son bixesuales.