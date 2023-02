La influencer Manelyk González explotó contra la actriz Liliana Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez, “El Puma”, quien fue la eliminada de la semana pasada de La casa de los famosos y que recién fue invitada a un programa de análisis del programa.

El problema consistió en que la expulsada, de origen venezolano estuvo como invitada a dicho show, pero habló demasiado tiempo, tanto así que Mane casi no tuvo tiempo para dar sus opiniones, según esta última. “No sé si es good morning o no, me siento estúpida, me siento frustrada por la situación, literal no me dejaron hablar, no es justificación”, expresó la exparticipante de Acapulco Shore.

En este programa de Telemundo Manelyk es panelista, junto con Laura Bozzo y Yordi Rosado, quienes charlan con el famoso que haya sido eliminado y gente que tenga que ver con la transmisión. “Ahora resulta que Liliana es la voz del pueblo, cuando ni siquiera le tocaba a ella, en el chícharo era mi momento: yo soy la panelista y ella la invitada”, agregó la ganadora del concurso “Las estrellas bailan en Hoy”.

Además, asegura que “a ella le dicen cuándo hablar y en ningún momento le dijeron que hablara, y no se callaba y no se callaba y no se callaba, y no podía ponerme a dar mi opinión en el corte comercial; literal, no me dejó hablar y la vieja no dijo nada”.

En este panel, Rodríguez tomó el micrófono para hablar de la participación de Nicole Chávez, hija del boxeador Julio César Chávez quien se encuentra nominada, de quien indicó que ha tenido una mala conducta con los demás inquilinos.

“Yo viví groserías, falta de respeto, altivez, prepotencia; una cosa es ser frontal y otra cosa es ser ofensivo, el mundo está como está porque seguimos insistiendo en defender lo indefendible”, comentó Liliana.