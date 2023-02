Con tan solo 22 años, el hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, Cristian Muñiz, se va ganando su propio espacio en el ambiente, aunque desde un rubro diferente al de sus padres.

Cristian estudia en la Universidad de Tisch. Se trata de una institución educativa orientada al arte donde el joven ya ha dado cuenta de su capacidad para la creatividad y el diseño. De hecho, desde sus redes sociales muestra varios de los trabajos en los que se encuentra trabajando. Pero hay un cuadro en particular que llamó la atención de todos.

Es que el hijo de Marc Anthony diseñó una obra con la trama de la primera temporada de The last of us. La escultura adorna una de las paredes de la casa que habita junto a su novia Kylie Jane Marco. Según explicó fue realizada a mano y con tiza de colores. Los expertos en la materia apuntan que se trata de una técnica muy compleja de realizar.

Fue la novia de Cristian Muñiz quien dio algunos detalles del increíble trabajo que realizó junto a su pareja. “Como pueden ver, estoy bastante emocionada por este programa después de jugar ambos juegos durante la cuarentena con Cristian Muñiz”, explicó la joven. “Hice esta pieza esta noche durante aproximadamente cuatro o cinco horas”.

Asimismo, Cristian Muñiz indicó que “el lado derecho es un zombi Clicker del juego y el izquierdo es la tarjeta de título y, encima, ¡el símbolo Firefly!”. Al parecer los dos tienen un gran talento para el arte y el diseño y este cuadro es el fiel reflejo de todo lo que han aprendido en la universidad.