La vida amorosa de Belinda se ha visto envuelta en la polémica debido a que algunas de sus exparejas la han acusado públicamente de ser una persona interesada e incluso de comportarse como una cazafortunas, pues personalidades como Christian Nodal o el ilusionista Criss Angel aseguraron en su momento que la cantante les pidió apoyo económico para cuestiones personales y también para su carrera. Sin embargo, Lupillo Rivera, quien también mantuvo una relación con la actriz, salió en su defensa.

Aunque anteriormente Lupillo había salido a aclarar las especulaciones que rodean a la intérprete de “Luz sin gravedad”, de nuevo compartió su mensaje con la prensa, ya que días atrás, Stephanie Peregrín, prima de la famosa, dijo en el programa Chisme No Like que Belinda solo les presta atención a las personas si hay un beneficio. “Era una chica interesada. Si tú no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara. Cuando me ve, me barre y me dice ‘qué linda’”, dijo.

Ante esto, Lupillo reaccionó a los rumores de su exnovia y declaró: “No puedo comentar absolutamente nada de la mujer (Belinda). Porque es lo que debe hacer un hombre: callar. Y desearle lo mejor del mundo, nada más”.

Dicha opinión ya la había emitido cuando se dio a conocer la ruptura de Belinda con Nodal. En aquel entonces el intérprete de “Botella tras botella” escribió un tuit dedicado para la actriz y sus padres, a quienes señalaba de abusar de su hija laboralmente: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos de canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece”.

La publicación generó comentarios negativos en contra de Beli, por lo que al ser cuestionado, Lupillo le mandó un mensaje a Christian. “Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’, porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, expresó el famoso en mayo de 2022 para Telemundo.

Por otra parte, la famosa también ha expresado en otras ocasiones que se considera como una mujer trabajadora que no necesita el apoyo de un hombre para salir adelante. “Solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”, aseguró.