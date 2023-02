Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, se pronunció ante el altercado en el que estuvo involucrado el famoso, luego de que protagonizó un pleito con un automovilista mientras conducía por las calles de la Ciudad de México la semana pasada. Sin embargo, expresó que ya no es un tema que les competa ni a ella ni a sus hijos, de los que su expareja decidió alejarse, por lo que hizo un llamado a Vanessa, la hija mayor del actor.

El nombre de Alfredo Adame volvió a convertirse en tendencia después de que usuarios en redes sociales captaran al histrión de 64 años en una riña vehicular, pues en las imágenes puede verse como un hombre lo golpea y recurre a unas llaves para mantener paralizado al conductor de televisión que, tras forcejear un poco, cae al suelo.

Cuando los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de conversar con él acerca de los hechos, explicó que todo comenzó cuando se incorporaba a un carril, situación que pareció irritar a otro conductor, que comenzó a reclamarle, supuestamente porque había golpeado su vehículo. El actor lo enfrentó, alegando que no había forma en que hubiera chocado, pues los coches no se encontraban tan cerca uno del otro. “Yo no los provoco, vengo manejando, vi el espacio, me meto. No pasó nada, ni siquiera lo toqué. Si quieren, pueden subir a ver mi coche”, detalló.

Aunque el famoso ha asegurado que él no inició la pelea, han sido diferentes las figuras del medio que le han recomendado que acuda a terapia y busque la asesoría de una o un especialista para que comience a trabajar en sus problemas de ira, pues esta no es la primera vez que protagoniza una disputa en las calles. La última vez, cabe recordar, tuvo que ser operado de urgencia por los golpes que le propinaron.

Ahora es su exesposa y madre de sus tres hijos menores quien opina que el actor necesita ayuda. Así lo expresó cuando las cámaras de Venga la alegría la cuestionaron acerca de la nueva situación en la que está involucrado Adame, y aunque a la actriz le parece que es momento de que su expareja reaccione, también indicó que es un tema en el que ella ya no se puede involucrar.

“Yo creo que su hija Vanessa debe de tomar cartas en el asunto y realmente platicar con él. Pero, bueno, es algo que nosotros ya no tenemos ni el poder ni la manera de solucionarlo”, aclaró Mary Paz, y aseguró que, en la actualidad, Vanessa es la única de los cuatro hijos del actor que está cerca de él. “Tiene que platicar con él, convencerlo de que necesita un poco de ayuda”, precisó.

Además, Banquells estimó que prefiere no ahondar en lo que piensa y siente, por respeto a Diego, Alejandro y Sebastián, pues a pesar de la distancia que existe entre ellos y su padre, les duele ser testigos de todos los problemas en los que este se ha visto envuelto.