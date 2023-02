La influencer Eva de Metal denunció recientemente a su expareja, Jano, por abuso físico y psicológico. Por medio de sus redes sociales, dio a conocer que él le fue infiel y que la había golpeado.

“Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo. Alek, desesperado y llorando, tuvo que llamar a mi hermano y a su papá para pedir auxilio, mientras yo le gritaba desde la sala que por favor llamara a alguien. Me tiró al suelo, me arrebató el celular cuando estaba grabando”, relató.

En un live, comentó que le duele que su hijo tuviera que llamar para pedir ayuda y recomendó a sus seguidores a no tolerar ningún tipo de violencia, pues ella dejó pasar las “red flags” porque consideró que no escalaría a más.

Eva contó que las señales empezaron con cosas que parecían no tener importancia. Por ejemplo, una vez que ella estaba cantando con una de sus amigas una canción de Panda, Jano le reclamó porque supuestamente esa canción le recordaba a su ex y le preguntó si lo extrañaba.

Después dijo que guardó silencio porque lo amaba y no quería que nadie supiera lo que realmente pasaba. “La situación fue escalando a tal punto que dejé toda mi vida por mantener esta relación”, señaló.

Además, confesó que le perdonó múltiples infidelidades porque él aseguraba que iba a cambiar. Hasta llegaron a ir a terapia, pero él seguía replicando las conductas que a ella le hacían daño.

“Yo le cachaba mensajes con chavitas y él aseguraba que no era una infidelidad, y después de ir a terapia me decía que no volvería a pasar. Fue mi error por perdonar, estuvo muy mal, pero creí genuinamente que no iba a volver a pasar”, aseveró.

También dijo que ella se encontraba en un duelo por haber perdido a su mejor amiga, quien falleció víctima de feminicidio. La influencer dio a conocer que se enfocó por más de cinco meses en tratar de mantener su relación, e incluso se alejó de su familia y amigos.

De igual forma, aseguró que regresará a las plataformas digitales, pues después de abandonarlas por tanto tiempo, perdió todo por lo que había trabajado.