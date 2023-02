Desde hace unas semanas Sonido Pirata se viralizó en redes sociales a partir de los bailes de José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como “Medio Metro”, quien después de alcanzar millones de vistas por su singular forma de bailar, decidió separarse de Julián Ramírez, dueño de dicho sonidero.

Lo anterior generó polémica entre los usuarios, pues algunos aseguraron que el talento de Julián era superior al de Eduardo.

“Siento que la magia está en el sonidero. Me gusta más la voz del sonido que ‘Medio Metro’”. “‘Medio Metro’ no existe sin ti”. “Hay miles de ‘Medio Metro’, contrata otro”, opinaron algunos en el video que subió a la cuenta de Tiktok @regionsonideratv.

En entrevista, “Medio Metro” aseguró que no fue cuestión de que se le subiera la fama, sino que Julián no le pagaba lo que le correspondía. “Me daban 500 pesos y a veces me marcan para decirme que cobraban hasta cinco mil pesos por mí, pero yo no recibía el dinero”, relató.

En consecuencia, fueron miles quienes apoyaron su decisión de separarse del grupo que le dio la fama en Tiktok, e incluso se había hablado de un supuesto reemplazo. No obstante, Sonido Pirata no lo ha conformado. Por medio de su canal de Youtube se viralizó un video que se titula “Así se presenta la nueva integrante de Sonido Pirata: ella es la ‘Popix’”.

En una entrevista, Julián mencionó que este año espera que tengan éxito con la nueva integrante, así como con “Bocho Pirata” y la “Cholondrina”. Asimismo, mencionó que el show seguirá enfocado en entretener a la gente a pesar de las críticas. Respecto a “Medio Metro”, dijo que le desea lo mejor y que el tiempo le dará la razón. “Él soñaba con una cuatrimoto; yo espero que ya en uno o dos meses la tenga”, comentó.

También dijo que a pesar de que padece de ansiedad y le ha costado tener clientes, tiene como prioridad seguir cumpliendo las fechas de sus shows.