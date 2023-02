Pepe Aguilar es un rockero de corazón, a pesar de que dedicó su vida y su carrera a la música regional mexicana, y quizá por ello decidió salir en defensa del cantante Roger Waters después de que fuera tachado de antisemita, entre otras cosas, por la esposa de David Gilmour.

Fue a través de una publicación de Twitter donde Polly Samson lanzó fuertes críticas en contra de Waters, llamándolo: “Mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, envidioso, megalómano, misógino y apologista de Vladimir Putin”.

Como era de esperarse, las palabras de Samson causaron todo tipo de reacciones, entre estas las del charro mexicano, quien no se contuvo y le contestó a la mujer: “Lamentablemente, a nadie le importa un carajo cuál sea tu opinión, especialmente cuando se trata de criticar de una manera tan irrespetuosa a un artista y activista real como el señor Waters”.

Pero la defensa de Aguilar no fue muy bien vista por los usuarios y provocó que muchos se le fueran encima por tomar partido en un pleito que no esta suyo. “Nos salió comunista el mariachi”. “No digas tonterías”. “Dice Waters que ni te topa”. “Ya siéntese, señor charro”. “A ella tampoco le importa tu opinión, pero sí, aquí estas”. “Rockero frustrado y fantoche”. “Sal de ahí, Pepe, esa no es tu familia”. “Tú ni sabes qué tranza y metes tu cuchara”, son solo algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Pepe tampoco se quedó callado y se tomó el tiempo de responder algunos de los insultos de sus detractores, pero el asunto no llegó a más.