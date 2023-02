La carrera de Erika Buenfil dio un gran giro durante la pandemia, debido al encierro la actriz decidió experimentar con las redes sociales, en especial la plataforma de videos Tiktok, en donde rápidamente cobró relevancia convirtiéndose en influencer.

La protagonista de telenovelas como Marisol constantemente está subiendo videos al lado de su hijo Nicolás o con algunos de sus compañeros de producción, aunque la especial cercanía que ha demostrado con uno de ellos ha desatado las sospechas de que podrían estar comenzando una relación.

Se trata de Emmanuel Palomares, protagonista de la telenovela Perdona nuestros pecados y con quien Buenfil ha aparecido en varias grabaciones. Las especulaciones del posible noviazgo no son recientes, pero cobraron mucha más fuerza ahora que pasan mucho más tiempo juntos por el trabajo, según publicó la influencer Chamonic en redes sociales.

Incluso, seguidores de la actriz le han llegado a preguntarle directamente si son pareja, pues opinan que la química entre ambos es innegable. “Hacen bonita pareja, la edad no importa, viva el amor”. “¿Apoco andan?”. “¿Son pareja? Porque se ven muy lindos juntos”. “¿Por qué siempre salen juntos? ¿Son novios?”. “¿Y ese bombón?”. “Estos dos ya me están emocionando”. “¿En serio andan?”. “Eres mi ídola”. “¿Sí son novios o de qué me perdí?”. “Yo necesito saber si estos dos andan”, son solo algunos de los comentarios.

Aunque muchos apoyan a esta supuesta pareja, también hay quienes han salido a criticar a la famosa, pues la diferencia de edad es de más o menos 30 años.