Silvia Pinal habló acerca de qué opina de que su expareja Enrique Guzmán dijera que podría incluirla en su herencia, pues hace unos días el cantante mencionó el nombre de la primera actriz como uno de los que ha tenido contemplados para la repartición de sus bienes.

Pese que hubo una época en la que Silvia Pinal y Enrique Guzmán no podían verse ni en pintura, el paso de los años ha hecho que lleven una relación cordial, pues tienen en común dos hijos: Alejandra y Luis Enrique, quienes cada que se les pregunta por su madre y su padre solo tienen palabras de amor y admiración para describirlos.

Aunque el trato entre los dos es de respeto, las declaraciones que Enrique Guzmán hizo apenas unos días, durante la presentación del relanzamiento de su disco de éxitos, el cual coincidió con su cumpleaños 80, dejó sorprendidos a todos los medios, pues el cantante no solo expresó que ya tenía resuelto todo el papeleo relacionado con su herencia, sino que destacó que la Pinal sería, tentativamente, una de sus herederas. “Sé bien para quién es cada una de las cosas que tengo, seguramente hasta Silvia Pinal le va a tocar algo que le tengo por ahí guardado”, expresó.

De esta manera, cuando Venga la alegría captó a Silvia Pinal arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acompañada de su hijo Luis Enrique y su nieto Apolo, ya que se dirigían a un vuelo que los llevaría a Huatulco, costa en la que celebrarán el cumpleaños 55 de Alejandra Guzmán, no perdieron la oportunidad de preguntar a la diva del cine mexicano qué pensaba de las últimas declaraciones de Enrique Guzmán.

La actriz dio a entender que no estaba enterada de lo dicho por Guzmán, hasta ese momento, por lo que dijo que le pareció un gran gesto de su parte. “Ay, qué lindo. Gracias, viejo, no esperaba menos”, bromeó. Además, aseguró que no sabía con cuántos bienes cuenta el cantante, cuando se le cuestionó acerca de qué de todo lo que tiene Guzmán le pediría para que dejara a su nombre, a lo que ella contestó que cualquier cosa que él desease y, de hecho, indicó que, probablemente, también podría considerarlo como uno de sus herederos.

Por otra parte, la actriz aclaró que no podía contestar a la pregunta de si Guzmán fue el amor de su vida, debido a que ella sigue viva y aún pueden suceder muchas cosas que intervengan con esa respuesta. “Todavía me falta vida, o sea que no puedo decir eso”, señaló Pinal, quien no descarta conocer a otro hombre.