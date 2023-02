Yuridia no olvida lo mal que se sintió en los inicios de su carrera, cuando formó parte de La Academia y en medios como Ventaneando, criticaron su cuerpo y orquestaron, según ella, una campaña de desprestigio; estas fueron vivencias tan fuertes e importantes que hasta pensó en quitarse la vida; apenas tenía 18 años.

La cantante revivió esa etapa después de que la conductora hablara de ella como parte de una dinámica con el Escorpión Dorado, donde le pidieron compartir algo sobre la artista y el Escorpión bromeó al decir que “eran amigas”.

La misma Chapoy admitió que amigas no eran, pero que siempre ha pensado que es una excelente intérprete, y reconoció que cuando estaba en La Academia, ella y sus compañeros de Ventaneando hicieron comentarios sobre su peso. Pati aceptó que desde entonces, Yuridia no ha querido darles entrevistas y huye del micrófono del programa.

“No somos amigas pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió a ‘La Academia’ estaba muy pasada de peso. Siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de ‘Ventaneando’, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí ni de la gente de ‘Ventaneando’”, dijo.

En redes circulan varios momentos en los que Chapoy opinó sobre el desempeño y la imagen de Yuridia, como en una ocasión en la que le aconseja que la asesoren. “Se necesita un representante que la ubique, que la controle, que la organice. Sé que no sabes nada de esto, que no te gusta; la forma para que alguien dé el salto internacional a todo lo que da es con alguien que esté pensando lo que tú no piensas”, le dijo Chapoy.

A través de un video, Yuridia comentó que no tiene nada en contra de Pati Chapoy ni de Ventaneando, pero admitió que ellos formaron parte de la etapa más difícil de su vida. La ganadora de la primera generación de La Academia destacó que antes la gordofobia y hablar mal de los cuerpos ajenos estaba muy normalizado, pero ahora no, y le extraña que Chapoy siga hablando al respecto.

“La gordofobia y el ‘body shaming’ (crítica de alguien por la forma, tamaño o apariencia de su cuerpo), me sorprende mucho que en 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más ‘tranqui’ que hay. Pero ese no es el tema, el problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y esto se sabe. Hasta la fecha no sé por qué; no sé si yo no era lo que buscaban”, declaró.

Yuridia recordó que en ese tiempo no solo la asediaban a ella sino también a su familia, incluyendo a sus hermanos menores de edad, y hasta llegaron a aventar huevos a las afueras de su casa y le poncharon las llantas de su carro.

La intérprete lamentó que hablaran mal de su persona y que esas palabras no solo la afectaran a ella sino a sus familiares. “Creo que la forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora para mí, en mi vida, y hasta ahora no saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona, a toda una familia”, señaló.

Yuridia hasta pensó en quitarse la vida, porque había momentos en los que sentía tanta presión que llegó a pensar que lo mejor era dejar de vivir. “Contemplé morirme porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor; yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo, porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser ‘débil’ en lugar de cambiar”, confesó.