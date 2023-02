“Dessert Flood” muestra crisis climática

“Desert Flood” estará abierta hasta el 30 de julio. La entrada es libre. Cortesía

Lago Algo, que celebra su primer aniversario, presenta su tercer capítulo de exposiciones: “Desert Flood”, conformada por obras de los artistas Gabriel Rico (México, 1980), Claudia Comte (Suiza, 1983) y Superflex (Dinamarca, fundado en 1993) que, de acuerdo al curador Jerome Sans muestra las paradojas que hay en el cambio climático: desertificación e inundación.

“Estamos viviendo una desertificación e inundación al mismo tiempo. Entonces queríamos hacer una exposición sobre esta paradoja. ‘Desert Flood’ no es algo dramático, pero nos está diciendo que somos corresponsables de lo que estamos viviendo, responsables de la violencia, de los malos entendidos”, dijo Sans, quien también es el director creativo de Lago Algo.

La muestra inicia con la instalación de luces neón que cuelga del techo, de Gabriel Rico, titulada Cantidades Salvajes (mobile 2). La obra consta de lámparas de distintos símbolos, como números, símbolos matemáticos, el arroba y hasta dibujos que hacen referencias a pinturas rupestres y a las líneas de Nazca. De acuerdo con Sans, esta creación representa la historia de la humanidad.

Esculturas que representan a humanos, pero con objetos que podrían parecer disparatados y colocados de forma aleatoria —como frutas de juguete, pantallas en lugar de rostro, atuendos hasta cierto punto que parecen disfraces— son una referencia al impacto negativo que ha tenido el humano en el planeta, como se puede ver con la invención de las bombas nucleares, el excesivo consumo de carne o la obsesión por el dinero, las selfies y las redes sociales. Estas piezas forman parte de la serie “Fish begin to stink by the head” (2021).

“Al ensamblar varios objetos elegidos por su poder simbólico en aglomeraciones antropomórficas, los humanoides del artista, tanto tótems como ‘cyborgs’, producen una extraña sensación de empatía hacia lo no viviente”, se lee en el texto de sala.

“Mi obra, de alguna manera, se relaciona con el estudio del Antropoceno, a partir de símbolos, signos, la historia y referencias estéticas que representan al ser humano”, destacó Gabriel Rico durante el recorrido.

Otra escultura del mexicano muestra a un venado debajo de un refrigerador lleno de comida chatarra y frutas y verduras falsas, que cuelga del techo. La escultura representa cómo el consumo humano pone en riesgo a la naturaleza. Rico aclara que ningún animal fue dañado para esa escultura, pues el animal disecado fue un préstamo de un coleccionista privado. Además, presentó cuatro retablos que, con chaquira, recrean imágenes captadas por el telescopio Hubble.

Los cuadros fueron realizados en colaboración con familias huicholes. Cada pieza tardó tres meses en hacerse. Rico explicó que el reflejo de la chaquira, su diminuto tamaño para hacer referencia a los átomos y el trabajar el material en una obra bidimensional, como casi no se acostumbra, fueron factores que lo motivaron a trabajar en este proyecto.

La artista suiza Claudia Comte presenta An impending disaster, una instalación de arena proveniente de Veracruz, que hace referencia a la desertificación. La sala cuenta con esculturas de mármol de Carrara (el mismo que usó Miguel Angel para el David) y en los muros tiene su serie “Hahaha paintings”, unas pinturas con onomatopeyas de risas, al puro estilo de cómic, sobrepuestas en escenas de contaminación, como un botadero de basura y una plata de petróleo.

Comte explicó en entrevista que para su instalación se tomaron 36 toneladas de arena de una playa en Veracruz y que posteriormente serán regresadas a donde pertenecen. La instalación de Comte se confronta con la paradoja del derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar con la pieza We are on the same boat, del colectivo danés Superflex.

Cristóbal Riestra, director de la galería OMR y también curador de la muestra, afirmó que los artistas exploran “el legado de lo que hemos dejado los humanos desde el principio del Antropoceno” hasta la desertificación y el aumento del nivel del mar. “Estamos más allá del balance”, agregó.