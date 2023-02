Como seres humanos, todos estamos en búsqueda de algo. Aunque muchas veces no sepamos cuál es nuestra misión en este mundo, casi todos estamos seguros de que algo mayor nos espera. Vivimos llenos de anhelos, ilusiones, esperanzas y cometemos el error de dar muchas cosas por sentado. Por ello, los cambios drásticos de la vida suelen ser vistos como un obstáculo. Pero ¿qué pasaría si esas transformaciones en realidad sirven para demostrarnos quiénes somos?

En un lugar remoto frente a la costa oeste de Irlanda se encuentra ubicada una isla en la que dos amigos de toda la vida, Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), están a punto de concluir su larga relación, por decisión del primero. Sorprendido por este proceder, Pádraic es ayudado por su hermana Siobhan (Kerry Condon) y por un joven con diversos problemas llamado Dominic (Barry Keoghan) para dar marcha atrás a dicha decisión y reconstruir su amistad de larga data. Poco dispuesto a cambiar de opinión, Colm pone un ultimátum a Pádraic, con lo que los acontecimientos se precipitan provocando consecuencias traumáticas.

Mayoritariamente bien calificada por la crítica especializada, Los espíritus de la isla es calificada como la combinación perfecta entre mordacidad y una reflexión existencialista. Un ejercicio original en el que su director, Martin McDonagh, muestra muchas de sus mejores facultades fílmicas. Además, los protagonistas (Colin Farrell y Brendan Gleeson) son un extraordinario reflejo de la imperfección humana, con todas las insatisfacciones, temores y ansiedades que esto implica.

El trabajo de los actores no sería posible sin un talento detrás como el de Martin McDonagh, quien escribe y dirige. Tomando como referencia la ruptura de una amistad y repitiendo ciertos aspectos de la comedia negra que elevó a Tres anuncios por un crimen y En Brujas —en la cual el cineasta trabajó con Gleeson y Farrell hace 15 años—, el cineasta logra profundizar en temas que a primera vista no son tan claros.

Entre la búsqueda de la inspiración, un amor no correspondido y encontrar nuevos horizontes, Los espíritus de la isla nos recuerda que todo puede cambiar en un instante y que las relaciones humanas se transforman. Pero también nos recalca que eso no necesariamente significa el fin del mundo. El desapego al que muchos le temen podría ser una oportunidad para forjar carácter y aventurarnos a decir y hacer lo que no nos atrevemos, con todo lo bueno, lo malo y lo perturbador que eso conlleva.

La música evocadora de Carter Burwell y la hermosa fotografía de Ben Davis ayudan a que esta pequeña gran película se convierta en una obra colmada de una extraña belleza y humanismo desbordado. McDonagh ha confeccionado una obra maestra profunda, inesperada y tremendamente emocional que hiere, pero a la vez sana.

La película fue nominada en las principales categorías de los Premios de la Academia 2023, entre estas mejor película, mejor director para Martin McDonagh; mejor actor para Colin Farrell; mejor actor de reparto para Barry Keoghan y Brendan Gleeson, y mejor actriz de reparto para Kerry Condon.