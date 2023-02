Cuando Bisogno llamó “pangordas” a Pandora

Luego de que Yuridia manifestara que fue víctima de gordofobia cuando comenzó su carrera, pues, en esa época, Pati Chapoy hizo varios comentarios acerca de su supuesto sobrepeso, el foco ha sido dirigido a las conductoras y los conductores de Ventaneando, por lo que en redes sociales ya circula un video, de hace años, en donde Daniel Bisogno reconoce haber llamado a las integrantes de Pandora con un apodo que hacía mofa de su peso.

En los últimos días, el nombre de Yuridia, como el de Paty Chapoy y el del resto de presentadores de Ventaneando se han convertido en tendencia, debido a la mala relación que existe entre la cantante y el programa de espectáculos desde hace varios años, pues cuando la “exacadémica” comenzaba su carrera, la periodista mexicana hizo un severo comentario sobre la intérprete de “Ángel”.

Aunque Yuridia ha aclarado que ya perdonó a la conductora, no perdió de vista lo mal que le parecía que, en pleno 2023, Chapoy usara la denominación “gorda” sin ningún tipo de delicadeza, a sabiendas de que la gordofobia y la discriminación son severamente castigadas por la sociedad. Esto luego de que la periodista reviviera, hace unos días, la diferencia que existió entre ellas hace más de una década.

En este contexto, hallamos en redes sociales un fragmento de video sustraído de Historias engarzadas, en el que Mónica Garza cuestiona a las integrantes de Pandora acerca de qué opinión les merecía el haberse enterado de que hubo una época en las que las llamaban “las pangordas”.

En el clip puede apreciarse como Isabel Lascuráin reacciona inmediatamente y contesta que lo más probable es que dicha denominación hubiera nacido debido a su complexión; mientras que Mayte, su hermana, y Fernanda Meade la miran en silencio. “Intuyo que, más bien fue por mí”, declaró. “De hecho, un día Bisogno dijo en el programa que… Algo dijo de mí. Que si yo, que si estaba gorda, que si la cuestión”, contó.

Pero Lascuráin no se quedó callada y recordó que encaró al conductor de televisión: “Y sí le mandé un mensaje, le dije: ‘Oye, ¿sabes qué? Yo me he preocupado mucho toda mi carrera (por su peso), no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero yo soy cantante y no modelo, vamos a ver si entendemos la diferencia’”, precisó la cantante.

Isabel reiteró que si había hablado con el conductor fue con motivo de la molestia que le produjo su comentario. “A mí sí me dio mucho coraje por todo esto. O sea, ya llevas toda una vida de lucha, ¿no? Y todavía sale ‘desayunándose un payasito’, haciendo este comentario que dices ‘oye, ¿sabes qué?, no se vale’”, señaló.

Cuando Garza buscó la réplica de Daniel Bisogno, el conductor dijo que él no había inventado la expresión, sino que en la época de los 80 había muchas personas que las apodaban así.