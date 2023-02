Alejandro Sanz ofreció un concierto en las inmediaciones del Auditorio Nacional. Con cupo lleno, María Elena Ríos subió al escenario para deleitar a los asistentes con la canción “Cuando nadie me ve”.

El repertorio musical del show incluyó algunos de los temas clásicos de Alejandro Sanz, entre estos “Amiga mía”, “Siempre es de noche” y “Lo ves”. Sin embargo, el momento cúspide ocurrió cuando María Elena Ríos acompañó al artista con su saxofón.

Al término del evento, la saxofonista originaria de Oaxaca agradeció la invitación mediante su cuenta personal de Twitter. Asimismo, aprovechó para destacar que a través de la música logra visibilizar la violencia feminicida y la corrupción en el sistema judicial de México.

La historia detrás de la canción

Además del éxito del tema, el cual pertenece al álbum El alma al aire, María Elena Ríos acompañó a Alejandro Sanz junto con Alonso Arreola, bajista del cantautor español. A propósito de ello, el músico describió la experiencia como “conmovedora”.

Como toda pieza musical, su significado puede tener muchas interpretaciones para quien la escucha. No obstante, “Cuando nadie me ve” relata la historia de una persona que no se siente satisfecha porque un amor no lo llena y no es correspondido del todo.

El compositor español tomó como inspiración a un amor incomprendido que se refleja en cada una de las estrofas. En la narrativa se manifiestan sentimientos intensos, pero que se mantienen ocultos ante los ojos de los demás.

La canción fue lanzada en el año 2000 y el álbum en su conjuntó representó un momento de consolidación musical para Alejandro Sanz. Para varios de sus fans, el disco se convirtió en una de las composiciones más emotivas que haya creado a lo largo de su trayectoria.

Para cerrar con broche de oro el performance, María Elena Ríos y Alejandro Sanz se dieron un abrazo que quedó inmortalizado en más de una fotografía. El cantante regresó a México para ofrecer una serie de conciertos. La gira contempla varias entidades.