“No hay ninguna orden de aprehensión en mi contra y nunca me he escondido ni tengo que hacerlo”, subrayó Pablo Montero sobre una acusación de presunto abuso sexual que se filtró.

El cantante y actor emitió un comunicado en el que asegura que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación sobre su caso. “Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace”, se lee.

Montero explica que hasta el momento no ha recibido ningún aviso o citatorio por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en caso de que se requiera su presencia, él está dispuesto a presentarse.

También señaló que no se está escondiendo como se ha dicho en algunos medios y publicaciones, sino que se encuentra en México trabajando. “Soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito”, dijo.

Finalmente aseguró que en cuanto pueda volver a hablar lo hará, y agradece a los medios por el seguimiento que han hecho de la situación.