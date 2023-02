¡Rihanna brilla junto a un gran invitado!

Rihanna ofreció un espectáculo del medio tiempo de un Super Bowl que hará historia: es la primera vez que una artista se luce con voz y movimientos estando embarazada.

La mayoría de espectadores intuyó la llegada de su segundo hijo al verla imponente sobre el escenario con su abdomen abultado y sin movimientos abruptos, algo que luego de conmocionar las redes por un par de horas que generó la duda de su estado, fue confirmado por representantes a medios como The Hollywood Reporter, People y Rolling Stone.

De forma similar a como lo hizo en enero de 2022, cuando sorprendió al mundo al lucir por primera vez el embarazo de su primogénito mientras paseaba en Nueva York con su pareja, el rapero ASAP Rocky, la cantante, cuyo hijo tiene nueve meses, dejó perplejos a quienes apostaban que su invitado especial sería Drake, Eminem o Shakira, con quienes ha interpretado algunos de sus éxitos.

El invitado fue más personal, y provocó que la cantante de Barbados no pudiera desplazarse por el escenario, si bien subió envalentonada sobre una plataforma, a la par que hizo movimientos que hicieron dudar si estaba esperando un bebé.

En lo alto del campo donde se jugaron los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, Riri sorprendió vistiendo un mono rojo completo y un top de cuero que acentuó su figura al interpretar “Bitch better have my money”.

“El ‘setlist’ fue el mayor reto, la parte más difícil”, aceptó durante una conferencia de prensa organizada por Apple Music, el patrocinador del Super Bowl. “Cuando te conviertes en mamá, sucede algo que te hace sentir que puedes conquistar el mundo: puedes hacer”, dijo minutos antes del show.

En 12 minutos con 55 segundos Rihanna interpretó 13 canciones, incluidas “Where have you been”, “Rude boy”, “Umbrella” y “Diamonds”. En el escenario, que además de una tarima roja en el centro en forma de cruz, incluyó siete plataformas en el aire la acompañaron 34 bailarines de The Royal Family Dance Crew.

Vestida con tenis, guantes y un pantalón holgado, con el cabello recogido y un maquillaje sencillo que resaltaba sus labios rojos, la cantante dio señales de su embarazo al tocar en algunas ocasiones su vientre. En ciertos momentos lanzó miradas directo a las cámaras, pese a elevarse sobre la plataforma. Solo en su éxito “Diamonds” cambió su atuendo, colocándose un abrigo largo que se extendió sobre la tarima.

La preparación para este espectáculo le tomó ocho meses y, como es costumbre en este evento, no cobró por el show.