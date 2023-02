La realeza británica ultima los detalles para la coronación del rey Carlos III. Faltan unos días más de luto tras la muerte de la reina Isabel para que se terminen de cumplir el periodo establecido según el protocolo de la Casa Real. Será el 6 de mayo el día en que el primogénito de la monarca la reemplace oficialmente al frente de la casa de Windsor.

Poco a poco se van filtrando los detalles del evento en el que el rey Carlos y Camilla Parker Bowles serán los protagonistas. Tal como indica el ceremonial los preparativos más importantes de están realizando en la abadía de Westminster ubicada en pleno centro de Londres. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención es la playlist elegida.

Según se informa desde la web oficial de la realeza británica el motivo de la selección musical tiene que ver con una cuestión de puesta en valor de las bandas locales. Así, un portavoz indicó que “rendir homenaje a los artistas británicos y de la Mancomunidad de Naciones (los pequeños países que forman parte del Reino Unido) antes de la próxima coronación”.

Esta es la playlist para la coronación

La Casa Real ya organizó en Spotify los temas que se escucharán durante la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra. Se puede encontrar en la app bajo el nombre “Coronation Celebration Playlist”. Son 27 las canciones que la integran y los portavoces explican que fueron especialmente elegidas por el hijo de la reina Isabel y Camilla Parker Bowles.

La lista de la coronación del rey Carlos III comienza con The Beatles. Así, el primer tema que suena en Spotify es “Come together”. Luego podrás escuchar a Harry Styles, Davie Bowie, Queen, The Spice Girls, Ellie Goulding, George Ezra, Jeff Beck, Sam Ryder, Tom Jones, Coldplay y The Kinks. Sus canciones serán las que reinen en las calles londinenses durante la esperada ceremonia.