Pese a las versiones de que Platanito ya no quería dejar grabar en sus shows para que estos no se viralizaran y crearan polémica, fue el humorista quien precisó: “No puedo prohibir que las personas hagan video. Es como ocultar algo, y yo no oculto nada”.

Sergio Verduzco, conocido como el payaso de humor negro, se presentará al lado de Pipirín, en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México, este 19 de febrero.

Ante su llegada al emblemático inmueble capitalino, Platanito menciona que no ha hecho cambio alguno en su espectáculo, pese a la polémica en la que se vio envuelto por hacer un chiste sobre la joven Debanhi Escobar, cuyo deceso se investiga por feminicidio.