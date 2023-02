La participación del “youtuber” Rey Grupero y la actriz Aylín Mujica en La casa de los famosos 3 no pasa desapercibida. Esta vez se hicieron notar por la épica bateada que la cubana dio al mexicano cuando este intentó besarla.

En días recientes se vio cómo la actriz sufrió por Arturo Carmona, con quien pensó podría darse algo, pero acabó llorando al no poder conquistar su corazón. Ante esto, con la guardia baja, Rey Grupero comenzó a acercarse poco a poco a ella, por lo que se les vio sospechosamente juntos.

Con lo que él no contaba es que, si bien Aylín seguía sensible, no por eso iba a andar de beso en beso, así que evitó el intento de conquista. La estrella de internet trató de impresionarla asegurando que tenía algunos proyectos que le darían mucho dinero. “Me voy a hacer de un billetote”, dijo Rey Grupero. Mientras que Aylín le toma la mano y le asegura cordialmente: “Te lo mereces”.

Poco a poco se le estaba acercando mientras conversaban e hizo el intentó de besar a la cubana, quien rápidamente volteó para cubrirse, mientras se reía. El video se hizo viral y acumula más de medio millón de reproducciones y 12 mil reacciones de usuarios.

“Desde la posición de ella, durante toda la conversación, te das cuenta de que no quiere”. “¿Soy yo o él, como no queriendo, le va tocando la pierna a Aylin?”. “Ni siquiera me animé a verlo, me escondí en los comentarios”, fueron algunas expresiones.