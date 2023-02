Fernanda López, exesposa de Alexis Ayala, reveló que desde hace un tiempo el actor ha dejado de estar presente para su hija Roberta, debido a que ha decidido priorizar otros aspectos de su vida y aunque la colombiana no quiso dar nombres, todo apuesta a que se refería a Cinthia Aparicio, la nueva pareja de Ayala, pues desde que comenzó su relación la pareja se la pasa viajando, lo que ha provocado que el famoso no sea un papá presente.

Fue justo un 14 de febrero, pero de hace dos años, cuando Fernanda López y Alexis Ayala lanzaron un comunicado en el que hacían oficial su separación y, aunque en esos momentos plantearon que su ruptura se había dado en los mejores términos pues, los unía una gran amistad, en la actualidad, la modelo colombiana no parece estar tan satisfecha con el comportamiento que el padre de su hija ha adoptado, ya que considera que no está tan al pendiente de su hija, como ella merece.

Estas declaraciones tuvieron lugar en una entrevista que la también coach de bienestar físico y emocional dio a Ventaneando, pues, aunque López reconoció que el actor se hace cargo de lo que le corresponde como padre, sentimentalmente se ha alejado de su hija de 10 años, ya que consideró que Ayala ha puesto mayor atención a otras cuestiones que ahora forman parte de su vida.

“Sí es un padre responsable, no ha podido estar tan presente como Roberta quisiera, pero tiene muchas cosas él en su vida ahorita que le están robando un poco de tiempo, espacio y a las que él les quiere poner la energía que él necesita, entonces…”, planteó Fernanda, quien estuvo casada con Ayala por seis años.

Pero cuando Ricardo Manjarrez le preguntó directamente si con eso se refería a la relación que sostiene con la actriz Cinthia Aparicio, con la que el actor se lleva 28 de diferencia, Fernanda negó que se refiriera al nuevo noviazgo del actor y aclaró que si él se ha alejado de la familia ha sido por entera convicción, pues no buscaba involucrar a terceras personas como las responsables de su distanciamiento.

“No, no, no. Me refiero a él y sus actividades y lo que a él lo rodea, no quiero meterme en escribir algo o criticar algo porque no me corresponde, pero sí siento que podría estar más pendiente de su niña”, aclaró.

De hecho, cuando tan solo había pasado medio año de su separación, la colombiana declaró que aprobaba la relación de Ayala y Aparicio, pues confiaba en las selecciones del actor, y también creía en las segundas oportunidades pues, así como su expareja apostó por emprender una relación con una nueva pareja, en ese momento, Fernanda también estaba saliendo con otra persona.

Pero tal parece que la buena relación que dijeron que existía entre ellos cuando se separaron ya no es la misma que antes, pues López señaló que es muy poca la comunicación que mantiene con el actor, debido a una especie de “bloqueo”, del cual no dio detalles, que le impide hablar con él, por lo que único que han llegado a conversar es acerca de circunstancias muy específicas sobre la crianza de Roberta.

“Nosotros ya no platicamos tanto, él tiene como un bloqueo ahí muy extraño que no permite esta fluidez, solamente se habla lo necesario”,

asegura, y añade que la falta de comunicación ha sido una decisión del actor, pues ella ha velado porque Roberta y su padre tengan una relación cercana, sin importar que ella ya no esté a su lado como pareja.

“Lo que yo siempre he buscado es que Roberta esté muy cerca de su papá y de mantener la imagen de su papá impecable ante mi hija, eso siempre va a ser así, pero a veces no me ayuda”, añadió. “Hago lo que puedo, ya la otra parte, después se dará cuenta de que el tiempo pasa y que no se recupera”.