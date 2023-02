Abren ruta a gran depositorio digital

Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México. Cortesía

Las bibliotecas de México y Vasconcelos de CDMX abrirán, en junio próximo, el nuevo espacio para la consulta pública del repositorio con cientos de libros, partituras y fonogramas digitales, previsto en la Ley General de Bibliotecas, aprobada en junio de 2021.

Así lo detalló a Excélsior Rodrigo Borja Torres, titular de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), quien no aportó características del espacio de consulta, pero insistió en que “será un lugar cerrado y exclusivo para el depósito legal”.

Por ahora, Borja solo espera que la Secretaría de Cultura federal (SC) afine y tramite el Reglamento de la LGB y avanzar la catalogación del material recibido hasta ahora. La medida llega a casi dos años de que se emitiera la LGB, en junio de 2021, y luego de la polémica que generó, entre editores y promotores culturales, el abrir el acervo digital a la consulta pública, ya que se desconocen las medidas de seguridad que protegerán a estos materiales de posibles actos de piratería.

Sobre el Reglamento de la LGB, Borja dijo que este sigue en la unidad jurídica de la SC, aunque pronto será enviado al Congreso para su revisión y, una vez aprobado, instalarán el Consejo del Depósito Legal, que incluiría a Cempro y la Caniem.

El titular también comentó que la SC trabaja en un instrumento que permita el traslado de los materiales audiovisuales producto del depósito legal —películas, diapositivas y fotografías— a la Cineteca Nacional.

“Puedo comentar que se está preparando una nueva ley del cine y ahí, por ejemplo, se está pensando establecer el caso de películas y ese tipo de materiales audiovisuales (que contempla la LGB), para que sea la Cineteca Nacional la encargada de recibirlo”, apuntó.

Dicho instrumento también lo trabaja la Unidad Jurídica de la SC y será enviado al Congreso. “Y esto es lógico, porque el área de los materiales audiovisuales no es la biblioteca. Entonces, la Cineteca Nacional sería el repositorio más obvio para ese tipo de materiales”.

Cifras no cuadran

En conferencia de prensa, Alejandra Frausto, titular de Cultura, informó que, en 2022, la SC creó 23 nuevas bibliotecas en diversos municipios y que se entregó más de un millón de libros a espacios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), lo cual no es del todo preciso.

A través de una tarjeta informativa, Borja aclaró que en 2022 solo abrieron 12 recintos a la RNBP, de los cuales se incorporaron cuatro en Oaxaca, una en Chihuahua y una en Morelos; y se reasignaron tres en la Ciudad de México y una en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit.

En el caso de las compras, la entrega de libros en 2022 solo ascendió a 181 mil 45, como parte del proceso de ampliación y actualización de acervos de la RNBP. A esto se suman las entregas de años anteriores: 450 mil libros, recursos multimedia, material lúdico y sistema braille, en 2019; 54 mil 327 materiales bibliohemerográficos en 2020 (año de la pandemia); y 149 mil 207 materiales bibliográficos en 2021, es decir, un total de 834 mil 779 materiales en el periodo 2019-2022.

Adelantó que, en 2023, entregarán libros en Oaxaca, CDMX, Estado de México, Durango y San Luis Potosí. También explicó que los libros son enviados, salvo alguna excepción, a través de una empresa que es contratada para realizar el transporte.

“Lo hacemos a través de un convenio que la Secretaría de Cultura firma con una empresa de mudanzas, eso se licita y, con base en eso, ya podemos empezar a repartir. Normalmente en enero y diciembre es cuando no se reparten libros porque inicia y vence el contrato”, señaló. Un ejemplo de las excepciones fue Chihuahua, recientemente. “Se acaba de ir a Chihuahua un cargamento de casi 40 mil libros, pero eso fue en unos tráileres que el gobierno se ofreció a mandar para recoger sus libros”.

¿Por qué enviar 40 mil ejemplares?, se le cuestionó. “Porque en Ciudad Juárez acaba de inaugurarse una biblioteca muy importante, conocida como la Biblioteca del Correo”. De manera regular, la DGB reparte 2 mil 500 o 3 mil libros en los espacios nuevos, y entre 200 y 800 como reforzamiento.

Conexión no llega al 20 %

Rodrigo Borja también indicó que antes del cierre de la actual administración (en junio de 2024) las 7 mil 476 bibliotecas que forman parte de la RNBP deberán contar con internet libre y gratuito.

Pero, hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —encargada de esta parte— solo ha conectado mil 248 de las bibliotecas públicas, lo que representa 16.7 %.

Sin embargo, Borja destacó la potencia cultural de dicha infraestructura. “En la mayoría de las comunidades en México no hay un museo, no hay una casa de cultura, no hay un teatro, pero sí una biblioteca, lo que la convierte en esa primera ventana para la mayoría de niños y niñas de México para ingresar al mundo de la lectura”, expuso.

¿Cuál es la meta?, se le pregunta. “Que a final del sexenio queden todas conectadas. Esa parte operativa la lleva la CFE, pero va avanzando a buen ritmo. Lo ideal sería a finales de este año, pero, si no, a mediados de 2024, porque este programa ha sido bien recibido en todas las bibliotecas”, concluyó.