Esta semana es importante para Vanessa Bauche en el proceso legal que sigue contra del actor Pascacio López, a quien acusa de haberla agredido constantemente durante las grabaciones de la serie Guerra de vecinos, de la plataforma Netflix.

La actriz de Amores perros y Luis Miguel: la serie se presentará con su equipo legal en la Fiscalía de la Mujer de Jalisco; asegura que habrá noticias. Bauche comentó que fue víctima de violencia de género y denunció penalmente al actor en diciembre de 2020.

En esa entidad se encuentra detenido López (5 de mayo, la batalla) desde agosto pasado, acusado de haber atacado sexualmente a otra famosa. En el caso de Vanessa, de acuerdo con la propia actriz, durante mes y medio no dejó de insultarla, difamarla, y en algún momento hubo gritos y un contacto físico no deseado durante las grabaciones. Entonces recurrió al director de la serie y a su esposa, la escritora, pero dijo no haber recibido apoyo para apartar a López de la producción.

“La justicia dicen que tarda, pero llega. Cuando la verdad persiste, cuando las leyes están a favor de ti, cuando denuncias una violación a las leyes, llega. Va lento porque así es esto. Es un proceso desgastante, revictimizante, pero necesario”, dice Bauche.

La actriz indica que aún sigue en terapias para superar el acoso que vivió. “Hay avances (en el caso) y lo importante es que muchas víctimas de cualquier tipo de violencia, a sus derechos, a su integridad, no tengan miedo y sepan actuar porque no nada más es tener un equipo legal, se necesita apoyo terapéutico necesariamente”, expresa.

Actualmente Vanessa forma parte de la telenovela Mi secreto, de Televisa, que finaliza este 24 de febrero. Interpreta a una mujer optimista y trabajadora. “La telenovela va al corazón de las familias mexicanas y siempre ha apuntalado que el bien triunfa sobre el mal. Y ahora estamos en un momento de batalla espiritual dura donde se abre una agenda oscura en la que toda la simbología está induciendo a los niños y jóvenes hacia hábitos y criterios que son ajenos al amor como especie humana y ahí la telenovela cobra relevancia”, considera.

Pronto estará en la tercera temporada de la serie Acapulco, producida por Eugenio Derbez para Apple TV. “Es una producción amorosa en la que siempre nos preguntan cosas. Es una producción horizontal, no piramidal, y eso se agradece siempre”, indica.