Una nueva polémica se abre en la ruptura de Shakira y Piqué, pues a unos meses de que la pareja anunciara su separación, ahora sale a la luz que Clara Chía, la actual novia del exfutbolista, lo habría presionado para que hiciera público su nuevo estado sentimental.

Hace un mes, el exjugador del Barcelona también sorprendió al mundo con una fotografía en sus redes sociales en la que aparece junto a la estudiante de Relaciones Públicas, lo que para algunos significó el anuncio oficial de su noviazgo, ya que a lo largo de los meses los tórtolos solo habían sido fotografiados por paparazzi.

De acuerdo con el periodista español Roberto Atolín, Clara puso un ultimátum a su novio debido a que la ocultaba de los reflectores, situación que la molestaría debido a que no quería ser “una más de sus conquistas”. “Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice ‘yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira’”, dijo el comunicador a Mitre Live.

Según esta versión, Clara también habría logrado que se publicara rápidamente el comunicado que lanzó Shakira y en donde confirmó la ruptura con Piqué. Asimismo, Univisión reportó que el exfutbolista habló con la intérprete de “Ojos así” y aparentemente la presionó para que hiciera el comunicado o, de lo contrario, lo haría él.

“Entonces, Piqué presiona a la artista con ‘oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos, o si no lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor’. Ahí ella saca el escrito”, señalaron.

Sin embargo, hasta este miércoles ninguno de los dos ha salido a confirmar o negar lo dicho por los medios. Si bien mucho se ha especulado sobre cómo fue que Shakira se dio cuenta de la infidelidad de Piqué y de cómo el futbolista conoció a su novia, Atolín explicó que Clara trabajaba en Kosmos, la empresa del español, y en ocasiones tenía contacto con la barranquillera. Es decir cuando la cantante visitaba las oficinas, Chía se portaba educada con ella, por lo que Shakira la llama “mosquita muerta”.

“Shakira veía a Clara como becaria”, dijo el periodista. Y cuando descubrió la infidelidad “fue una sorpresa total, por eso le ha hecho tanto daño, porque ya la conocía”, agregó.