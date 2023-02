Kathryn Newton creció escuchando que no solo debía tener un sueño sino que además tenía que soñar en grande. La actriz hoy está convencida de que luchar por lo que quieres tiene sus recompensas, pues funcionó para ella cuando supo que formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“La primera vez que me vi estaba realmente orgullosa porque siempre he querido estar en una película de Marvel y estaba como ‘lo hiciste, puedes decir que lo hiciste y ahora tienes que tomar otro sueño’. Ahora sé que los sueños se hacen realidad y voy a intentarlo de nuevo”, dice.

Con esa emoción la actriz no duda en compartir un consejo al respecto. “Mantengan su sueño en su bolsillo trasero y no lo dejen ir, piensen en él todos los días y ámenlo y, no lo sé, tal vez se haga realidad”, asegura.

Kathryn Newton da vida a Cassie Lang en la cinta Ant-Man and The Wasp: Quantumania, tomando el personaje que anteriormente ya ha sido interpretado dentro del UCM por las actrices Abby Ryder Fortson y Emma Fuhrmann. Con la llegada de Kathryn es también la primera vez que la hija del protagonista (Scott Lang, interpretado por Paul Rudd) se suma a la lista de superhéroes al ponerse un traje y pelear junto a su padre.

En esa tarea la acompañan Hope van Dyne (La Avispa, interpretada por Evangeline Lilly), Janet van Dyne (La Avispa original, interpretada por Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (el Hombre Hormiga original, interpretado por el actor Michael Douglas). Así como su personaje es guiado en la ficción por aquellos que están más experimentados para enfrentarse con un nuevo enemigo (Kang el conquistador, a quien da vida el actor Jonathan Majors), en la vida real Kathryn Newton pudo aprender de figuras tan grandes como las que completan el reparto.

“Fui muy afortunada de trabajar con estos titanes de la industria, estos íconos, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Estaba muy intimidada, solo quería que pensaran que yo era lo suficientemente ‘cool’ para estar ahí y no debí pensar de esa forma porque ellos no son para nada así, son un gran equipo”, comparte la actriz.

“No importó que sean grandes leyendas, cuando me paré en el set me trataron como si fuera como ellos y solo querían que hiciera un buen trabajo y eso es lo único que puedes pedir. Querían que yo brillara y simplemente no puedo creer lo afortunada que soy”, agregó.

Viaje familiar

La actriz de 26 años adelanta que la cinta que forma parte de la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel no es como nada que se haya visto antes. “Les prometo que esta película es una locura y los personajes son una locura, las mujeres son increíbles”, comenta.

En su caso, por ejemplo, es de los rostros jóvenes que se han sumado a Marvel y que prometen un futuro en la saga, pues su personaje en los cómics forma parte de los llamados Young Avengers (Jóvenes Vengadores).

Más allá de ser una historia de superhéroes en la que los personajes al hacerse diminutos entran al Reino cuántico, en donde los espera Kang el conquistador, Kathryn Newton define a la historia de Ant-Man and The Wasp: Quantumania como un viaje en carretera en el que los personajes vuelven a encontrarse.

“Creo que el corazón de la película es definitivamente un padre y su hija reconectando su relación, reconciliarse por última vez. Me gusta bromear y decir que es como un road trip padre e hija a través del Reino cuántico”, explica.

Así, la cinta que llega a salas de cine este 16 de febrero explorará aún más que sus predecesoras la relación entre Ant-Man y su hija quien siempre ha sido vital para el personaje de Paul Rudd.

“Ellos están conociéndose de nuevo, ha pasado mucho tiempo así que Cassie tiene sus propias ideas de lo que está bien o mal y Ant-Man tiene su experiencia y sabe mucho más que ella pero eso no importa porque él está aprendiendo acerca de ella y ella está de él, así que podemos verlos aprendiendo uno del otro”, detalla Kathryn Newton.

“Debajo de todo eso está esta gran y profunda conexión, mucho amor y ella solo quiere hacer sentir orgulloso a su papá y creo que puedes sentir que él es su inspiración”, afirma.