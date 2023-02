Juan Pablo Medina habla de su trombosis

Gracias a su trabajo en series como Soy tu fan y La Casa de las Flores, el actor Juan Pablo Medina pudo consolidarse como uno de los actores más queridos de México. En su trayectoria ha pasado por cine, teatro y televisión, siendo Cásese quien pueda, Amor de mis amores o La vida inmoral de la pareja ideal de las más conocidas.

Sin embargo, en julio del 2021 su vida dio un giro de 180 grados cuando una grave complicación de salud lo llevó hasta la sala de urgencias de un hospital, donde tuvieron que amputarle una de sus piernas para poder salvar su vida.

Han pasado casi dos años desde ese momento, pero es hasta el día de hoy que Medina rompió el silencio y habló, por primera vez, del día en que todo su mundo cambió. Juan Pablo estuvo como invitado en el podcast Craks y durante la emotiva charla revivió varios sucesos de su trayectoria, como el momento en el que descubrió que quería ser actor, por qué dejó las telenovelas y, por supuesto, su salud.

El actor contó que antes de perder la extremidad se encontraba grabando uno de los proyectos más importantes de su carrera, todo iba a la perfección, pero un día comenzó a sentirse mal, al grado de que la producción tuvo que internarlo de emergencia: “Estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo mal, pero ya tenía que ir al set. Le hablé al doctor y le dije ‘inyéctame algo para el dolor’. Me inyectó. Me empezó a doler la panza y la pierna. Le dije al doctor ‘diles que en diez minutos salgo’. De repente, entra la productora y yo (estaba) en el piso”, contó.

A pesar de su evidente malestar, Medina reveló que no podía pensar en otra cosa que no fuera su trabajo, incluso creyó que la ida al hospital sería cosa de unas cuantas horas, por desgracia su estado de salud era grave: “Fuimos al hospital donde trabaja mi papá, me metieron a urgencias, lo tengo ya un poco borroso, pero bajaron a hacerme estudios y después de eso tengo una imagen de uno de los doctores diciéndome ‘voy a hacer todo lo posible por salvar tu pierna’”, agregó.

Lo que no supo, hasta después, es que desde el momento en que ingresó a la clínica hasta la visión que tiene del doctor habían pasado tres días. “Era tanto el dolor que mi cerebro lo bloqueó, no me acuerdo de esos tres días, ha pasado un año y medio y la información no me ha llegado”, relata.

Medina también reveló que en los estudios no solo le descubrieron varios coágulos en las piernas y una importante arteria, sino que había sufrido un infarto, lo que al parecer originó todo. Pero lo más grave que vivió no fue la amputación de la pierna, pues confesó que estuvo a punto de morir desangrado.

“En una de las cirugías sentí algo muy extraño, como que me estaba yendo, pero pensé que era algo de mi cabeza. Justo después de esa cirugía llegó el doctor y me dijo ‘te prometí que iba a hacer todo por salvar tu pierna, pero sin poner en peligro tu vida, no puedo hacer más. Te tenemos que amputar’”.

Por fortuna, Juan Pablo ha contado con el apoyo de su familia, de su novia, de sus amigos y de sus fans, y tras varios meses de rehabilitación, terapia psicológica y de adaptarse a una prótesis, ha logrado ponerse de pie, trabajar en lo que más ama y verle el sentido positivo a la vida.