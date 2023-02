Auronplay le puso una pausa a su retiro de internet para defenderse de las acusaciones que en días recientes se difundieron mediante Twitter. El streamer aseguró que todo se trata de un sabotaje para “tumbar su carrera y destruir todo lo que construyó en once años de su vida”.

Hace unos días, se colocó en el ojo del huracán tras la publicación de testimonios de mujeres que afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del creador de contenido. En las publicaciones, las víctimas evidenciaron que, cuando tenían 14 años, Auronplay les llegó a mandar mensajes, fotos y videos con contenido sexual, sin su consentimiento.

Además de la narración de los hechos, adjuntaron evidencias, entre ellas, capturas de pantallas. Auronplay reaparece en Youtube para defenderse de las acusaciones. “Biyín y yo nos hemos comido una funa increíble y surrealista”, declaró el influencer en los primeros segundos de su video. Y es que tanto él como su novia, Sara Moledo, fueron cancelados en redes sociales por comentarios xenófobos, homofóbicos y con tintes nazis que hicieron años atrás.

No obstante, realizó una transmisión donde se disculpó por haber incurrido en grooming. “Lo primero que hice al leer esas acusaciones, fue vomitar”, declaró en la transmisión. Además, señaló que en ese momento él desconocía que la persona a la que le envió mensajes era menor de edad.

También enfatizó que, a raíz de las acusaciones, se produjo un odio que trajo como resultado el acoso, la publicación de sus datos privados y amenazas a sus familiares: “La verdad es que yo no soy ningún monstruo. No soy un degenerado. No soy ninguna de esas cosas que les han hecho creer”. El streamer detalló que, a lo largo de su trayectoria ha cometido muchos errores y dicho cosas que nunca debieron salir de su boca, pero sí se ha disculpado por ello.

En cuanto al testimonio de grooming, condenó los insultos que surgieron hacia las mujeres que lo denunciaron en Twitter. El catalán agregó que en aquella época él hablaba con muchas personas y ni siquiera recuerda haber mantenido conversaciones con menores de edad.

No se retirará de internet

El creador de contenido aseveró que, su responsabilidad era haber verificado que una niña no le estuviera tomando el pelo. De igual manera, ofreció una disculpa a las víctimas mediante su video.

Auronplay concluyó que no se retirará de internet porque alguien se lo ordene o lo presione, sino que lo hará cuando él quiera. Luego de un descanso mental y de redes sociales, seguirá creando contenido por el simple hecho de que le gusta entretener a su audiencia.

Después de la publicación del video, Claudia, quien se identifica como @xkaysva en Twitter y fue una de las víctimas que evidenció a Auronplay, aclaró que le hubiera gustado que el influencer le escribiera por privado. “No tenéis ni idea de lo que una disculpa sincera y una explicación puede significar. Y nunca es tarde”, escribió en su cuenta personal.