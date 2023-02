Raquel Welch, sex symbol de los años sesenta y ganadora de un Globo de Oro, falleció a la edad de 82 años, con una trayectoria cinematográfica de más de treinta películas donde participó con las grandes estrellas del momento como Frank Sinatra y Marcelo Mastroianni.

Además, en 2017, trabajó con Eugenio Derbez, en la película How to be a Latin Lover, protagonizada también por Salma Hayek, resta fue su última película, razón por la cual el productor mexicano recordó con cariño a Welch tras su fallecimiento.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Raquel Welch. Conquistó no solo Hollywood, sino el corazón de todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que terminaría siendo su última película, ‘How to be a Latin Lover’”, dijo.

En el filme, Eugenio Derbez y Raquel Welch compartieron varias escenas, además de aparecer juntos constantemente para dar entrevistas e incluso llegando juntos a la premier que se dio en la ciudad de Los Ángeles.

De hecho, el personaje de Eugenio durante la trama del filme, enamora al personaje de Welch, por lo que los actores tuvieron bastante relación en el que fuese su último trabajo cinematográfico. La familia de Welch dio a conocer la noticia, indicando que la razón del deceso fue una enfermedad breve, pero decidieron no dar más detalles al respecto.

Los papeles que le dieron fama a mediados de la década de 1960 fueron los de las producciones Fantastic voyage y One million years BC, en las que trabajó simultáneamente, y se estrenaron también simultáneamente cuando Raquel tenía 26 años de edad.