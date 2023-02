Después de que Silvia Navarro estuviera ausente de Televisa desde hace alrededor de 5 años, la guapa actriz de telenovelas sorprendió al aparecer en las instalaciones de la televisora.

Hay que recordar que el último proyecto de Navarro en la televisora de San Ángel fue Caer en tentación, después de eso la artista se cambió a Telemundo. La protagonista de Mañana es para siempre reveló durante una entrevista para Televisa Espectáculos la razón por la que se encontraba visitando la casa televisora y si podría regresar pronto a dicho lugar.

“Siempre me les ando acercando a todo el mundo la verdad, siempre feliz y agradecida de andar por acá, me entusiasma, amo lo que se hace aquí, extraño las telenovelas pero bueno siempre decir ‘ya’ a algo es complicado”, dijo. “Yo extraño mucho, mucho; me siento como pez en el agua cuando estoy en las telenovelas”.

Sin embargo, la artista se negó a dar demasiados detalles sobre los acuerdos a los que estaría llegando actualmente. “Comparto poco, la verdad. Pero, bueno, quiere decir que estamos haciendo cosas. Estoy muy contenta, estoy trabajando en mí, en desarrollar en otros lugares otras cosas. O sea, creo que me estoy dando tiempo en lo personal y en lo profesional de expandirme”, explicó.

Asimismo, la actriz de 44 años dijo que le gustaría experimentar con diferentes temas dentro de una telenovela, algo que la haría regresar a las pantallas chicas sin dudarlo. “Siento que hay cosas que son padrísimas, nada más que a veces los tiempos, pero creo que todos los proyectos que he estado viendo aquí son muy valiosos. Independientemente de si estoy o no, creo que van a ser un (deleite) para todo el público de Televisa”, declaró.