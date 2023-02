Tras la polémica entre Yuridia y Paty Chapoy, Danilo Carrera se sinceró sobre el body positive y afirmó estar de acuerdo en no hablar de los cuerpos ajenos.

‘’Estoy totalmente de acuerdo mientras sea saludable. Creo que no podemos aplaudir a una persona que tiene sobrepeso, colesterol alto y problemas cardiacos. Eso está mal, lo digo abiertamente’’, comentó al programa Hoy.

“Pero si estás saludable no tiene nada de malo. A mí me dijo mi papá ‘nunca le niegues un beso a una gordita bonita’, y hasta ahorita no me he negado’’, reveló en entrevista.

El actor de El amor invencible cree que lo más importante no es que te acepten los demás, sino que te aceptes tú mismo, y compartió las fuertes exigencias que vivió al principio de su carrera. El actor reveló que en algún momento llegó a vivir la presión por mantener un peso menor al suyo, pues era una exigencia de su personaje.

“Una vez, una productora no voy a decir quién, me dijo ‘no puedes pesar más de 71 kilos’. Yo peso 94, entonces fue complicado, y ella me dijo ‘la ropa va super entallada, no puedes subir medio kilo’’’, contó.

Sin embargo, Danilo no tomó a mal esta exigencia, pues entiende que como actor se tenía que ajustar para dar vida a los personajes y, por profesionalismo, se compromete con estas peticiones.

“Pero esto es diferente a la vida real, porque es un personaje y le estás dando vida a ese personaje. Es nuestro trabajo, es nuestra profesión y hay que hacerlo bien”, concluyó.