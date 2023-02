Con la idea de rescatar la historia olvidada de una niña pepenadora y un flamenco, la creadora escénica independiente Iracema Giuliana Jiménez Salerno, también conocida como Ira Semilla, creó Tototl, una puesta en escena que sumergirá a la audiencia en el viaje fantástico que emprenden sus protagonistas en su búsqueda de identidad y valentía.

La obra, que forma parte de Títeres para Historias Perdidas, proyecto beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico Oaxaca 2021 en la disciplina de teatro, realizará una gira por los estados de Veracruz y Chiapas, en marzo de 2023. De acuerdo con la dramaturga, esta historia parte del rescate de una antigua marioneta con forma de flamenco.

“Esta obra nació realmente en 2017, cuando hice un viaje por Italia con un compañero con quien fundé la compañía Teatro Tetris. En uno de tantos encuentros con otros creadores encontramos una marioneta que estaba abandonada, preguntamos por ella y finalmente nos la regalaron; se trataba del flamenco al que finalmente llamé ‘Tototl’, y desde que llegó a México supe que tenía que escribirle una historia para ponerlo en escena”, cuenta en entrevista Jiménez Salerno.

Asimismo, la creadora oaxaqueña señala que tardó poco más de dos años en escribir la historia de More y Tototl, la niña y el ave, que juntos emprenderán un viaje de amistad, amor y confidencias. “La historia de More la niña pepenadora y Tototl, el pájaro abandonado, surgió creo que como parte de mis experiencias como educadora y pedagoga, pues desde hace años he tenido la oportunidad de trabajar en diversas comunidades aquí en Oaxaca, en donde conocí historias muy fuertes y dolorosas, pues he visto situaciones muy precarias e injustas. Son justamente estas historias de niñas y niños reales las que quiero mostrar al público”, indica.

La obra Tototl tuvo su estreno en noviembre de 2021 en el Teatro Zonal 21 de Marzo, de la ciudad de Oaxaca. En 2022, realizó diversas presentaciones en distintos escenarios independientes de la capital oaxaqueña y se incorporó al Circuito de Artes Escénicas en Espacios Independientes.

Iracema Giuliana Jiménez Salerno es Educadora sociocultural y ambiental por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, Italia, Asimismo, es egresada de la Escuela de Teatro Colli de Bolonia. En México se ha desarrollado como promotora cultural y fundadora de compañías de teatro de títeres como Teatro Tetris.