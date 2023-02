Mariana Echeverría, famosa conductora de Televisa, se mostró visiblemente conmovida al revelar que tuvo un microaborto. Luego de intentos para poder quedar embarazada por segunda ocasión, la famosa perdió a su bebé.

Fue a través de redes sociales desde una transmisión en vivo, en donde Mariana Echeverría contó que a principios de este año había logrado embarazarse de su segundo hijo. Sin embargo, perdió al bebé.

Detalló que a inicios del año presentó varias semanas de retraso. La noticia de su segundo embarazo lo tuvo en privado. Sin embargo, en un momento comenzó a tener intensos dolores en su vientre, pues lo estaba perdiendo.

Pasaron dos días de que se había enterado de su embarazo, cuando el microaborto se suscitó mientras estaba en un centro comercial. “Fue muy duro para mí porque tenía que ir a reír (en su trabajo en ‘Me caigo de risa’) y yo estaba pasando por un momento asqueroso y súper triste”, dijo.

En este sentido, confesó en medio de lágrimas que se la pasó llorando, pues no podía asimilarlo. Estando cerca de su familia se dio cuenta que debía de agradecer que los tenía y aceptó que ahora lo sigue intentando. Quiere tener a su segundo bebé.

“Sí llore. Me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada a intentarlo otra vez, sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento”, escribió en la descripción del video.

Finalmente, agradeció a Dios que tiene un trabajo que también le ayudó a seguir adelante. Además, les mandó un mensaje de apoyo a las mujeres que están pasando por la misma situación.

«Gracias a Dios tengo un trabajo que me permitió salir adelante rápido y darle vuelta a la hoja... Ánimo a todas las que han pasado por una situación así, no es fácil, pero ánimo, déjense querer, déjense apapachar, cuéntenlo con la gente que más quieran para sacar ese dolorcito que nos provoca y sobre todo nunca se culpen”, concluyó.