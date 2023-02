Compartió el escenario con Carolina Ross

“Es un placer”, le dijo Andrea Bocelli a la sinaloense Carolina Ross cuando ella le agradeció por haberle dado da oportunidad de cantar con él en el escenario del Campo Marte en la Ciudad de México.

A sus 27 años la intérprete que saltó a la fama después de haber ganado el tercer lugar del concurso de canto La Voz… México logró interpretar junto al tenor italiano tres temas: “En cambio no”, “Canto della terra” y el clásico “Vivo per lei”.

“Siento el corazón desbordado de agradecimiento”, escribió Ross en su cuenta de Instagram con una foto del ensayo previo al concierto.

Le faltó voz

Sin embargo, para algunos de los asistentes, la interpretación de Carolina no fue lo suficiente en un espectáculo de ópera como este. “Le faltó voz, desentonó bastante con Bocelli y yo creo que era un concierto en donde necesitan realmente una voz profesional como cantante de mujer”, dijo Azul Ronces, quien asistió con su amiga Gina Cervantes.

A Gina, quien es seguidora de Ross desde hace varios años, no le gustó se como hizo la interpretación de “Vivo por lei”. “Tengo que aceptar que se semitonó desde la mitad de la canción y hasta el final. Las otras dos sí me gustaron, aunque sí creo que es un concierto más de ópera”, señaló Cervantes.

Otra de las acompañantes mexicanas de Bocelli fue Susana Zabaleta, quien ya en varias ocasiones ha hecho dueto con él como soprano. Ahora es la invitada especial de su gira Belive World Tour en México. El concierto se conforma de dos sets divididos por un tiempo intermedio de 20 minutos, la primera parte es únicamente de ópera, en la que la soprano María Aleida hace con él canciones como “Vicino a te’s acqueta”.

Para inaugurar este primer set, Bocelli apareció con un traje negro del que resaltaba su saco color amarillo, interpretando “La donna e mobile”, que inmediatamente emocionó a los nueve mil asistentes que, según los organizadores, estuvieron presentes.

Con inclusión

En el concierto del también escritor, quien nació con un glaucoma congénito que le provocó ceguera total a los 12 años, destacó la presencia de tres organizaciones para personas con discapacidad visual: Organización Nacional de Ciegos y Discapacitados Físicos, Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual y el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales. Entre ellos se encontraba Francisco Javier Carrillo, de 50 años, quien acudió con su esposa Dora.

“De Bocelli me gusta su forma de entrar, su presentación, su tono y lo sencillo que es”, señaló Carrillo. “Yo no lo conocía hasta que mi hija me lo presentó, me siento afortunado de estar aquí aunque me hubiera gustado que vinieran mis hijas porque gracias a ellas lo conocí”.

En el escenario, que dependiendo de la canción se pintaba de color azul y rojo, sonaron temas como “Brindisi”, “Amapola” y “O, sole mio”, que interpretó la Orquesta filarmónica del desierto conducida por Eugene Kohn.

Aunque en redes sociales muchos usuarios de quejaron por los costos excesivos de este show, que en la zona VIP rebasaban los 20 mil pesos, durante la noche también hubo consumo de vino, café y refrescos.

Andrea, de 64 años de edad, lo repetirá en los próximos días en Monterrey y Guadalajara.