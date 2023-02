El director James Cameron lo volvió a hacer, pues Avatar: the way of water, acaba de posicionarse como la tercera película más taquillera en la historia, dejando atrás la cinta de Titanic.

La esperada secuela de Avatar es uno de los mayores éxitos en la industria del cine, pues con apenas dos meses de haberse estrenado en la pantalla grande, ya se colocó en el tercer puesto, solo por debajo de Avengers: Endgame y Avatar, la primera entrega lanzada en 2009.

Es decir que, tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia son del productor estadounidense James Cameron.

Avatar 2 acumula hasta el momento 2 mil 243,3 millones de dólares, mientras que la película protagonizada por Leonardo DiCaprio lleva 2 mil 248.8 millones. Para muchos, un éxito con poco valor, pero llamada a crecer durante los próximos meses, ya que Titanic ha necesitado varios reestrenos en cines para llegar a esa cantidad, cosa que hasta el momento no ha sucedido con El camino del agua.

La cinta recaudó 103 millones de dólares en su primer día de estreno

De acuerdo con el portal Deadline, los mercados más grandes de la franquicia Avatar, son Alemania, Francia, India, México, España, Italia, China, Reino Unido y Australia.

En México, la cinta ha recaudado más de 51.4 millones de dólares, y se mantuvo por más de 6 semanas en el primer lugar de taquilla a nivel nacional. Avatar: el camino del agua, la segunda parte de la película más taquillera en toda la historia, recaudó en su primer día de lanzamiento 103 millones de dólares a nivel internacional.

Según el portal Box Office Mojo, el filme recaudó en su primer día de estreno 53 millones de dólares en los Estados Unidos (51.3 por ciento) y 50.4 millones de dólares a nivel internacional (48.7).