La cantante y actriz Dulce, de 67 años de edad y originaria de Matamoros, estado de Tamaulipas, México, abrió su corazón durante una entrevista con Yordi Rosado, en la que, entre varias cosas, hizo una fuerte revelación que le hizo hace varios años su mamá: en varias ocasiones intentó abortarla. La integrante del show “GranDiosas”, externó que en su momento, aquellas palabras de su progenitora la lastimaron mucho; sin embargo, con el paso del tiempo pudo comprender el por qué su madre llegó a pensar en interrumpir su embarazo.

Esto fue lo que le dijo: “Cuando me enteré de que estaba embarazada de ti, intenté (abortar) de diferentes modos, con tecitos, lechuga, que comer esto y aquello para ver si perdía el embarazo, nunca hice nada definitivo, pero fue Dios quien quiso que vinieras al mundo y ahora le doy gracias que tú quisiste llegar”.

En momentos difíciles, Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas (nombre verdadero de la cantante), se deprimía y decía que no debería de haber nacido. “Me dolió mucho, no me di cuenta cuánto me dolió, pero me dolió mucho con el tiempo, pero después lo comprendí, pero a veces sí me deprimía y dije ‘claro, yo ni debiera de haber nacido’”, contó.

De acuerdo con Dulce, cuando su mamá quería abortarla, se estaba divorciando y no tenía los recursos para mantener un hijo. La intérprete resaltó que gracias a ese maravilloso ser que le dio la vida, la enseñó a ser una mujer independiente y fuerte, quien no necesita de otra persona para que la mantenga.