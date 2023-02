Luego del escándalo desatado entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside, la periodista asegura estar recibiendo asesoría legal para que se le pague lo que le corresponde. Esto añadiría un nivel más de tensión a la disputa entre las dos comunicadoras.

Aunque Alvarado había expresado su negativa a emprender acciones legales contra el programa en el que trabajó por más de 30 años, finalmente cambió de opinión tras revelar que no ha recibido su pago correspondiente al mes de enero, el último mes que laboró junto a Maxine Woodside.

A través de un programa en vivo de Youtube, Ana María Alvaro reveló que ya está recibiendo asesoría legal por parte de un equipo de abogados para valorar sus opciones. “Me comprometo a que esto no se va a quedar así. Me estoy asesorando, estos abogados son buenos, han ganado muchos casos y ya les informaré que sucede”, expresó.

¿Maxine Woodside la demandó?

Aunque algunos rumores señalaban que Maxine Woodside estaba buscando demandarla por presunto abandono de trabajo, Alvarado reveló que no ha recibido ninguna notificación por el momento. “Me han dicho que me van a demandar, y yo no tengo conocimiento, no sé si es algo cierto, pero hasta el día de hoy desconozco; no puedo responder a eso hasta que no llegue una notificación”, señaló.

Aunque Maxine Woodside declaró que Ana María Alvarado mantenía su lugar en el programa Todo para la mujer y que la esperaban este martes 7 de febrero, la periodista de espectáculos ha tomado una decisión y no volverá al programa.

Fue durante la tarde del pasado martes 31 de enero cuando Ana María Alvarado rompía el silencio al borde del llanto en su canal de Youtube para comunicar que había sido despedida por Maxine Woodside del programa de Grupo Fórmula. Por supuesto, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y Maxine Woodside también ofreció su versión de las cosas.

“Estoy en absoluto ‘shock’. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, muy difícil de comunicarlo a ustedes y de platicarlo. Yo les he dicho que estaré con ustedes en las buenas y en las malas y que no habrá secretos”, revelaba la comunicadora visiblemente consternada.

“Lamento comunicarles que Maxine me despidió”, agregaba Alvarado mientras aseguraba estar sorprendida por cómo había terminado la relación profesional con Woodside después de 32 años laborando juntas.

“Se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al cien por ciento”, declaró Ana María Alvarado.

Además, asegura que el programa sufrió ciertos cambios desde hace un tiempo que le afectaron y dejaron al descubierto la poca química que había entre ella y Maxine Woodside.