Kate del Castillo habló de su serie Volver a caer y cómo forjó su historia de éxito, sobre todo porque a lo largo de su existencia ha enfrentado luchas que le han dejado grandes lecciones, una de ellas señaló que fue su primer matrimonio.

“He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia”, reflexionó la mexicana durante la entrevista concedida a la periodista Pamela Cerdeira. Al ser cuestionada sobre los momentos en que le ha costado ser congruente, Kate recordó su relación con Luis García y confesó.

“Empecemos desde mi primer matrimonio… Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz, y todo esto, y luego, lo que vino, pues fue muy vergonzoso… Todo esto de abuso y todo eso fue muy vergonzoso para mí, era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada. De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá, a otro país, porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando”, declaró.

De la misma manera, Del Castillo recordó el momento en que se vio envuelta en una investigación por parte de las autoridades mexicanas tras su reunión con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Creo que ahí sí, de repente yo digo ‘ay, por qué no seguí mi instinto’, porque sí, había algo que no estaba bien, yo estaba con otro fin en mi cabeza y por eso casi pierdo la vida, y no nada más pierdo la vida, era perder la vida o irme a la cárcel. Además, en un momento en que yo no le podía decir absolutamente a nadie”, comentó al respecto.

Asimismo, contó que su situación legal la orilló a volverse productora y dedicarse a realizar sus propios proyectos en la pantalla chica. “Porque me encontraba justo en este momento de mi vida donde nadie me contrataba, donde me quitaron contratos, donde no tenía dinero, donde tuve que pagar un dineral al gobierno mexicano. Casi tuve que vender mi casa”, expuso.