José Eduardo quiso subirse a la tendencia del momento y grabó un Tiktok en el que aparece intentando imitar el “cabeceo”, el paso de baile inspirado en “Medio Metro”, pero falló en su intento y terminó recibiendo muchas burlas de quienes consideran que no tiene habilidad para bailar.

El actor se inspiró en su tocayo, José Eduardo Rodríguez, conocido como “Medio Metro”, e hizo algunos pasos de baile, pero Tiktok no lo perdonó y de inmediato comenzó a recibir comentarios en los que aseguran que no tiene buen ritmo y prueba es que no pudo imitar una sencilla coreografía.

Cabe mencionar que desde un inicio, José Eduardo Derbez bromeó con el hecho de que el baile nunca ha sido una de sus habilidades: “Cuando estás en una fiesta y no sabes bailar... pero te sacas los prohibidos”, expresó en redes sociales para acompañar la grabación en la que aparece recreando la coreografía.

El actor estuvo acompañado de una persona, quien realizó mejor los pasos de baile, pues aunque el hijo de Eugenio Derbez puso su empeño, fue evidente que entró a destiempo y no fue muy hábil, por lo que los internautas de inmediato comenzaron a hacer bromas al respecto.

Mientras que algunos destacaron que José Eduardo no es muy hábil para bailar, muchos otros incluso afirmaron que tiene un estilo muy parecido al de su mamá, Victoria Ruffo, quien en múltiples ocasiones también se ha convertido en tendencia por su falta de ritmo.

“José Eduardo tiene el mismo ritmo que su mamá”. “José Eduardo baila igual que su mami”. “Tenías un solo trabajo, José Eduardo”. “Como siempre, José Eduardo bien tieso”, escribieron algunos usuarios.