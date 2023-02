El documental de Pamela Anderson para Netflix ilustra a la perfección los comentarios de mal gusto que las mujeres tenían que aguantar sobre su cuerpo o su atractivo en este tipo de entrevistas, y aunque la mentalidad en la meca del cine ha cambiado gracias a movimientos como Time’s Up y Me Too, las actrices siguen armándose de paciencia o preparándose para frenar salidas tono cuando comienzan una gira promocional de cualquier proyecto.

Sin embargo, sus compañeros de profesión no están tan acostumbrados como ellas a lidiar con actitudes sexistas y Neeson no se esperaba que una de las presentadoras del programa The View, Joy Behar, hablara abiertamente de su obsesión por él.

Nada más salir al plató, le mostraron un montaje de los comentarios que ella ha hecho a lo largo de los años, como por ejemplo: “Me gustaría que esparcieran mis cenizas sobre Liam Neeson”. Otra de sus compañeras hizo un juego de palabras con el título de la franquicia Taken que protagoniza Neeson para asegurar que Joy quería ser “tomada” por él.

Posteriormente, el intérprete de 70 años ha confesado a la revista Rolling Stone que no le hizo ninguna gracia recibir ese tipo de atención, porque justo antes de su aparición estaban hablando de la violencia armada en Estados Unidos y pensó que había acudido a un espacio serio.

“Subo al escenario y me uno a las damas durante el descanso, y empecé a felicitarlas por el debate que habían mantenido. Y entonces comenzó nuestro segmento y era todo pura basura acerca de ‘Joy y su obsesión con Liam Neeson’”, ha confesado.

El hecho de que él conozca desde hace tiempo a la actriz Whoopi Goldberg, otra de las panelistas, y que haya coincidido en varias ocasiones con Joy solo consiguió empeorarlo todo: “Me siento incómodo en esas situaciones, ¿sabes?”.

Para ser completamente justo, Liam también ha admitido que mantuvo una “conversación buena e inteligente” con otra de las componentes del elenco, una abogada y periodista de 54 años llamada Sunny Hostin que ha hecho carrera en televisión, pero ocurrió cuando terminaron de grabar su intervención.