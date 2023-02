Mara Patricia Castañeda logró lo que nadie había conseguido hasta ahora; que Ana María Alvarado hablara de los motivos que detonaron los problemas con Maxine Woodside pues, a lo largo de los 34 años que trabajaron juntas, las conductoras habían sostenido una gran relación, basada en la admiración y respeto, pero, según cuenta la presentadora de TV, la “reina de la radio” se disgustó con ella a raíz de que hablara de la muerte de su hijo, Alejandro Hiriarte Woodside.

Las razones por las que se enojó Maxine Woodside

En una reciente entrevista que la periodista mexicana hizo a Ana María Alvarado se tocó el tema del que todo el mundo ha estado hablando, ya que en los últimos meses las conductoras de espectáculos han sido protagonistas de un pleito mediático, luego de que Maxine y su hijo Fernando Hiriarte redujeran la participación de “Anita, la más bonita” en Todo para la mujer, programa con el que ha colaborado desde hace 34 años.

No está en contra de los cambios

Aunque, en principio, Alvarado mostró su inconformidad, también reconoció que los cambios siempre eran establecidos para obtener mejores resultados, por lo que respetaba la decisión, sin embargo, al poco tiempo, la también conductora de Sale el sol expresó que Maxine y su hijo habían prescindido de sus servicios, aunado a que no había recibido el sueldo que le correspondía por su trabajo durante el mes de enero, situación que tensó las cosas todavía más.

“Yo no estoy en contra de que hagan cambios… Si quieres buscar una renovación en tu programa, como es el caso de Maxine, está padrísimo, no es que yo quiera estar a fuerzas en los cambios. Si me hubieran explicado las cosas de otra manera, yo lo acepto, ella es la líder, puede hacer lo que se le pegue la gana con su programa. Fueron simplemente las formas”, aclaró.

En la entrevista con Castañeda, Ana María contó su versión de los hechos y confesó cuál fue el motivo que habría llevado a Maxine, con la que siempre tuvo una muy buena relación, no solo a despedirla sino a comenzar a comportarse indiferente con ella, pues aseguró que en las últimas emisiones en las que participó no era incluida en las conversaciones entre corte y, además, la dejaron fuera de los grupos de Whatsapp en donde todo el equipo del programa había sido incorporado.

Maxine Woodside, ¿herida?

La conductora confió el motivo por el cual considera que Maxine cambió su trato para con ella, pues estimó que la relación entre las dos comenzó a fracturarse, luego de la muerte del primogénito de Maxine, Alejandro Hiriarte Woodside, ya que reveló que fue la propia Maxine quien le expresó que sintió que se había aprovechado del deceso de su hijo, pues fue de las primeras comunicadoras en hablar del tema públicamente.

“Ella se quedó con la idea, porque lo platicamos, de que me aproveché de la muerte de su hijo, cosa que nunca haría… Yo soy mamá, yo sé lo que significaría perder un hijo, aunque no puedo imaginar su dolor, yo la acompaño y la apoyaré siempre”, destacó.

“Mucha gente pensó que porque yo di la noticia y di la noticia porque siempre hablamos de la gente cuando se va. La di con todo el respeto, ahí están los videos, jamás falté al respeto, ni hice algo que no estuviera de acuerdo o debido porque quiero y respeto a Maxine”, profundizó.

Para Alvarado, la postura que adoptó Woodside se debió a la intervención de terceras personas que “le calientan la cabeza”, pues destacó que ella conoce a la locutora y es una persona muy pasiva que no le gusta involucrarse en malentendidos ni polémicas.

“Le han metido ideas y le han hecho creer, de eso estoy segura, porque ella me conoce, o sea llevo 30 años viéndola todos los días más que a mi familia, ella sabe de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz, pero le han estado diciendo cosas y le mandan videos fuera de contexto”, detalló.

Además, aclaró que la muerte de Hiriarte Woodside no tuvo nada que ver con los cambios, pues aseguró que estos habían sido contemplados para ser ejecutados desde noviembre, pero luego del deceso —el 10 de ese mismo mes—, dichas modificaciones fueron aplazadas hasta principios de enero.

Aunque Alvarado reconoce que Maxine estaba “sentida” con ella, consideró que no fue sino hasta que dio a conocer en su canal de Youtube que su participación en Todo para la mujer se había reducido a un día que a Woodside no le pareció ser exhibida en redes, pues fue muy atacada mediante sus cuentas públicas.

“A raíz de ahí viene el problema porque en redes se le van encima; la gente dio su opinión sobre ese evento y fue en contra de ella y se molestó mucho, pues dice que yo la quiero dejar quedar como villana; yo no la hago quedar como villana, a raíz de sus acciones, la gente da una opinión”, señaló.