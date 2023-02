Ana Bárbara es contundente al decir que sí quiere que algún productor haga una serie biográfica sobre su vida, siempre y cuando esta se transmita cuando ella no esté viva.

“Yo creo que deben pasar muchos años más, ya cuando esté más traqueteada, cuando esté ‘más para allá’. Me puedo ir mañana de este mundo, todos nos podemos ir por un accidente o lo que sea, pero siendo honesta, yo querría que la hicieran cuando ya ‘cuelgue los tenis’”, expresó la cantante en entrevista.

“Que hagan en mi honra lo que sea, porque ya saben cómo se las gasta el mundo, si se puede cuidar pues qué padre, hacerla tipo realidad, porque a mí la historia de vida me enorgullece”, agregó la cantante. La exjueza de La Academia mencionó que han habido muchas cosas en su vida que le duelen, episodios muy terribles y difíciles para ella que podrían ser interesantes para un proyecto televisivo de este formato.

Aunque reconoció que antes los momentos malos de su vida le daban miedo y vergüenza, ahora está más orgullosa que nunca por haber salido de tanto bache, de tantas depresiones.

“Creo que sería muy bonito (el proyecto) porque hay mucha gente que ha sufrido como yo: problemas emocionales, mentales y así, no tan graves. Si yo pudiera supervisar (la bioserie), ya que me muera, salga al aire y me respetaran, sería mi ‘hit’”, indicó. La intérprete, quien el año pasado participó en el reality ¿Quién es la máscara?, está en promoción de su gira de conciertos Bandidos Tour, con el que llegará al Auditorio Nacional el 4 de marzo, para después pisar Monterrey y Guadalajara.

Estos shows son especiales para la “reina grupera”, pues festejará 20 años de su éxito musical “Bandido”, por lo que le gustará ver a las familias cantar y bailar con esta canción, así como otros hits como “La trampa”, “Me asusta, pero me gusta”, rancheras, cumbias, baladas, así como piezas nuevas.

“La canción ha trascendido de generación a generación, es un honor que a los jóvenes de 10 y 18 años les esté encantando. Yo no soy nueva, pero tener gente nueva es un orgullo”, comentó.