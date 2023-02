La mañana del miércoles, en una entrevista concedida al programa Hoy, Michelle Vieth adelantó que tomará acciones legales contra Héctor Soberón, a quien señala como el responsable de la filtración de un video íntimo en 2004.

Ahora, es el actor quien reaccionó a las declaraciones de su exesposa y aseguró que no contribuirá a que este tema se haga más grande, pues prefiere guardar silencio como lo ha hecho desde hace ya varios años.

Además, afirmó que no ha hecho nada de lo que su expareja lo acusa. “Ya lleva 20 años con este tema y en varias ocasiones ha dicho que no tiene cómo comprobar lo dicho, ¿y aun así quiere tomar acciones legales?”, expresó.

“Yo no he hecho nada y a las pruebas me remito. En un divorcio mucha gente se insulta y en este caso, ella solo lo ha hecho y yo me he quedado callado y así seguiré. No me interesa dar nada de qué hablar”, externó.

Vieth y Soberón se conocieron en 1997, cuando protagonizaron la telenovela de Mi pequeña traviesa de Televisa. Michelle, nacida en 1979, estaba por cumplir 18 años y Héctor, 33. Tras un noviazgo de cinco años, contrajeron matrimonio.

Meses después anunciaron su divorcio, que se formalizaría en 2004, a la par que salieron videos íntimos de Vieth. Ella ha sostenido que su expareja tuvo que ver con la filtración.