Para quienes no lo saben, Daniel Riolobos señaló en su Twitter a Magda Rodríguez de muchas cosas; entre estas, que la madre del cantante murió cuando él estaba participando como alumno en La Academia, ya que en pleno concierto se desmayó. De acuerdo con su testimonio, la productora no quiso llamar una ambulancia cuando era necesario, lo que provocó que la salud de su mamá se complicara.

“Ustedes conocen a Magda, que en paz descanse. Desconozco, la verdad, lo que esté diciendo (Daniel), porque lo tengo bloqueado. Lo único que me da coraje, mira, manita, a mí dime ‘perra’... Pero de Magda, que no se puede defender… Es una mujer que siempre me educó, que siempre me enseñó a andar por la derecha”, comentó Andrea Escalona paras

Por si fuera poco, la conductora del programa Hoy señaló que sí podría emprender una demanda legal en contra de Daniel Riolobos, pues como era de esperarse no le pareció todo lo que comentó de la fallecida productora, quien murió en 2021.

Cabe mencionar que Magda Rodríguez fue la productora general de La Academia hace varios años, pues fue parte de TV Azteca, pero Televisa le hizo una buena oferta de trabajo para que se encargara del matutino Hoy.