Aunque se encuentra en la cúspide porque es uno de los principales galanes de las telenovelas mexicanas, para Danilo Carrera hay prioridades y en este momento la actuación no lo es porque ha decidido enfocarse en la mujer más importante de su vida para cuidarla porque atraviesa un momento crítico.

Esto se debe a que el actor ecuatoriano, de 34 años de edad, reveló que su madre, Elsa Huerta, tiene cáncer y que él se retirará para cuidarla. El protagonista de El amor invencible, melodrama en el que trabaja con Angelique Boyer, abrió su corazón y abordó el tema en charla con la revista TVNotas.

Danilo Carrera explicó que se trata de una decisión que tomó hace tiempo, pero la postergó por su actual proyecto en México, donde vive por temporadas. “Mi plan era ya irme un tiempo, pero me habló (el productor) Juan Osorio y me encantó el proyecto, no le podía decir que no”, declaró.

La expareja de Michelle Renaud consideró que hizo las elecciones correctas porque está feliz de ser parte de El amor invencible, pero al concluir el proyecto en unos meses se reunirá con su madre en Miami, que es donde vive su familia.

Danilo admitió que se trata de una decisión dolorosa porque dejará todo lo que ha construido en México, pero igual está feliz por estar con su madre, a quien describió como “una mujer súper fuerte” que “va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida”.