Tras la polémica con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, quien supuestamente demandaría a José Eduardo Rodríguez, conocido en el mundo del espectáculo como “Medio Metro”, este decidió romper el silencio para aclarar su situación y adelantó que recientemente registró su personaje como marca “para hacer las cosas bien”, luego que se separó de Sonido Pirata.

“Medio Metro” comenzó expresando que intentará hacer otros personajes, como por ejemplo un pachuco, y ya no hará más el papel de Chavo del 8, que tanto le gustaba, también cambiará parte de su atuendo para evitar problemas legales. Sin embargo, aclaró que no está usando la vestimenta del icónico personaje que vivía dentro de un barril.

“Eso no es verdad porque no estoy usando la ropa original del Chavo; estoy usando como el vestido del ‘Chavito’, pero no tengo las botas originales, la camisa original, ni es el pantalón”, señaló.

Rodríguez reconoció su afición por la serie de televisión, aprovechó para expresarle su admiración al comediante fallecido hace 8 años, creador de otros exitosos programas como El Chapulín Colorado y Chespirito.

“Me gustaba cuando hacía ‘la garrotera’ o cuando se robó la plancha y le echaron la culpa. Ya no lo voy a ocupar —el vestuario—, ya voy a usar otros personajes nuevos”, reiteró el bailarín”.

¿A qué pretenecen los derechos del Chavo del 8?

José Eduardo Rodríguez aclaró que sí le gustaría cantar y que Florinda Meza no puede demandarlo, ya que ella no es quien heredó los derechos de los trabajos concebidos por Gómez Bolaños.

Todos los temas legales que estén relacionados en este sentido, así como una posible retransmisión de sus programas en Televisa, deberán ser tratados directamente con su hijo Roberto Gómez Fernández, ya que es él a quien corresponde el registro.

Lo mismo aplicará para el personaje de la Chilindrina, que es interpretado por una joven que se hace llamar “La Cholondrina”, pareja de baile de “Medio Metro”.