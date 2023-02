Fue hace unas semanas cuando la colombiana compartió con sus fans la portada de su cuarto material discográfico, Mañana será bonito: una carátula repleta de dibujos que hacen alusión a los 17 temas que lo conforman, y en el centro de todos se ve a la colombiana vestida como sirenita, personaje con el que se le ha identificado desde que cambió su cabello, de su icónico tono aqua a rojo.

El arte fue aplaudido en redes sociales por colegas como C. Tangana, Carla Morrison, Sech, Lenny Tavarez y su productor Ovy On The Drums. Unos días después la colombiana ofreció también un clip promocional en el que se le ve cabizbaja sentada en el interior de su camioneta cuando un anuncio con la leyenda “Si estás :( llámame”, choca con su parabrisas. La intérprete toma el teléfono y es atendida desde un call center repleto de niños. Uno de ellos le da ideas para sacudir la tristeza, cerrando la conversación con la frase: “Señorita, no importa qué, mañana será bonito”.

El mañana finalmente llegó y la espera para sus fans terminó tras dos años desde su último disco y con algunos sencillos como “Provenza”, “Cairo” y “X si volvemos”, podíamos ya adivinar que estaría repleto de ritmos para bailar y letras de empoderamiento.