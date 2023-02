Ingrid Coronado confía en que, en el tiempo que corresponda, la justicia mexicana le dará la razón y le concederá los bienes de Fernando del Solar, su exesposo y padre de sus 2 hijos.

Hace poco la presentadora inició una batalla legal en contra de Anna Ferro, viuda del conductor. Coronado estuvo casada por tres años con Fernando, con quien procreó dos hijos, mientras que Ferro pasó sus últimos días con él, luego de casarse en marzo de 2022.

La pareja vivió en un apartamento del presentador de televisión situado en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos. Desde que del Solar murió todas las pertenecías quedaron con su viuda, desde entonces inició esta batalla legal ya que Anna Ferro se negó a llegar a un “acuerdo privado” con Ingrid por los muebles que están en el departamento y por la herencia que el también actor le dejó a sus pequeños Luciano y Paolo.

Ingrid ha dicho que luego de iniciar el proceso no ha tenido ningún tipo de contacto con la profesora de yoga. “¿Tú crees que ha habido apertura para que haya comunicación?”, señaló Ingrid en entrevista. “La verdad es que no me gustaría hablar del tema, porque no creo que tenga ningún sentido… Los procesos legales en México son muy largos y, pues, sigo haciendo lo que tengo que hacer, no puedo darles noticias porque todavía no tengo”.

A pesar de los tiempos que deberá esperar, Ingrid Coronado se mantiene confiada en que la demanda se resolverá con un fallo a su favor.