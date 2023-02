Según la información que ha obtenido el portal de noticias Page Six, el astro de Hollywood no tendrá que hacer acto de presencia en el tribunal este viernes, como estaba previsto inicialmente, pero por orden de la corte no podrá “beber alcohol, portar armas o hablar con potenciales testigos” de lo ocurrido durante las próximas semanas.

Sobre este asunto, solo podrá pronunciarse acerca de la reanudación de la grabación, que comenzará esta primavera en el estado de Montana. Esta semana, el letrado de la encargada de gestionar el armamento del filme, Hanna Gutiérrez-Reed, reveló que esta profesional se ha desvinculado por completo del proyecto, al tiempo que prepara su defensa tras haber sido imputada por la fiscalía en base a los mismos cargos que Baldwin.

Aunque Joel Souza, director de la película, también sufrió heridas como consecuencia del disparo, supuestamente efectuado por el intérprete, las autoridades decidieron no actuar de oficio a ese respecto. Uno de los aspectos clave en la batalla judicial que afronta Alec Baldwin reside en la aparente contradicción entre uno de sus testimonios más relevantes, el de que nunca accionó la pistola que acabó con la vida de Hutchins, y las fotos y videos que demostrarían lo contrario.

Un juez retiró recientemente una circunstancia agravante que habría supuesto una pena máxima de cinco años en prisión si el actor es declarado culpable. Ahora, Baldwin encara un castigo máximo de 18 meses entre rejas.